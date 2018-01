Reaccions internacionals a la decisió del Suprem de mantenir Junqueras empresonat

Diversos mitjans internacionals han informat de la decisió del suprem de mantenir Junqueras empresonat. El diari italià La República ha afirmat que "La sentència impedeix a Junqueras exercir el seu dret com a parlamentari electe en les eleccions del 21 de desembre. Tret que la seva sol·licitud de trasllat a una presó de Catalunya sigui acceptada i tingui permís per assistir a les sessions plenàries que hauran de decidir la investidura del nou president de la Generalitat.". El tabloide britànic Daily Express considera hipòcrita que la Unió Europea doni suport "a la població d'Iran fent declaracions contra el règim corrupte del president Hassan Rouhani i en canvi 'el club d'elit' no doni suport als ciutadans d'un dels seus propis estats membres quan van fer el referèndum a l'octubre. Catalunya va celebrar un referèndum d'independència a l'octubre i el govern espanyol va enviar a la policia per interrompre la votació fet denunciat per Human Rights Watch per haver utilitzat 'força excessiva' contra 'manifestants pacífics'. Després del 90% dels vots a favor de la independència, Espanya va arrestar els líders independentistes".

Aquestes informacions han provocat diverses mostres de solidaritat a les xarxes socials, com les de Gilles Simeoni (ex-alcalde de Bastia i actualment president del Consell executiu de Còrsega), que ha fet un tweet solidaritzant-se amb Oriol Junqueras i Carles Puigdemont.