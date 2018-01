llibertat presos polítics

Sant Vicenç dels Horts crida per la llibertat de Junqueras

Aquest vespre, la Plaça de la Vila de Sant Vicenç dels Horts s’ha omplert de veïns i veïnes, però també de ciutadans d’altres poblacions de l’àrea metropolitana, que s’han aplegat per mostrar el seu suport i escalf cap a Oriol Junqueras, la seva família i la localitat. L’acte, convocat per l’ANC i Òmnium Cultural, ha volgut ser un gest de suport cap al vicepresident del Govern en un dia en què ha passat pel Tribunal Suprem per demanar que es revisés la seva presó preventiva, vigent des del passat 2 de novembre.

L’acte principal s’ha dut a terme a Sant Vicenç dels Horts, població de la qual Oriol Junqueras en va ser alcalde entre els anys 2011 i 2015, i en la qual hi resideix. Altres capitals de comarca, però, també han acollit concentracions en suport de Junqueras.

Adéu al 155

Agustí Alcoberro, vicepresident de l’Assemblea, ha criticat el paper de la justícia espanyola, i ha deixat clar que mai un procés judicial pot aturar la totalitat d’un poble. “Amb les eleccions hem reafirmat la nostra voluntat d’anar més enllà”, ha dit, i ha posat en valor la majoria parlamentària i social independentista, tot recordant que la legalitat i legitimitat dels catalans emana del Parlament. Finalment, s’ha referit als objectius finals: aconseguir la llibertat dels presos i del país.

Al seu torn, Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium Cultural, ha recordat que aquest és un projecte de majories, com s’ha demostrat els darrers tres mesos a les urnes i als carrers, i sempre de manera pacífica. Mauri ha dit que, malgrat la repressió, se seguirà endavant, i ha afirmat que les urnes han fet “una esmena a la totalitat” al 155 i al govern espanyol. “No tenen autoritat moral per dir que els nostres representants han de dimitir. Qui son ells per fer-nos renunciar?”, s’ha preguntat.

Finalment, l’actual alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts, Maite Aymerich, ha demanat no acostumar-se a tenir gent a la presó. “No renunciarem a les nostres idees pacífiques”, malgrat que l’estat actuï de forma repressiva. Aymerich ha dit que els jutges tenen una decisió a prendre molt fàcil: deixar en llibertat l’Oriol Junqueras, ja que “és un home de pau” i no generarà cap tipus de violència. Per acabar, també els ha recordat que Junqueras ha estat triat democràticament i, per tant, “ha de representar els ciutadans que l’han escollit”, ha conclòs.

Hostatges d’un govern corrupte

El manifest llegit es pregunta quina mena de democràcia és aquella que empresona representants del poble i polítics que obeeixen el mandat democràtic, i contraposa la justícia belga, independent, amb d’altres on “els jutges de l'alta magistratura són professionals nomenats per les seves afinitats polítiques”.

El comunicat lamenta les grans adversitats amb les quals l’independentisme ha hagut de presentar-se a les eleccions del 21-D, i recorda que en igualtat de condicions, els partidaris de la independència haurien pogut obtenir de 75 a 80 diputats i més del 50 % dels vots. “No consentirem que quatre diputats del Partit Popular dictin el que ha de fer la majoria del Parlament”, afirma.

El manifest llegit considera que Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart són “ostatges d’un govern corrupte” que tapa la seva indecència amb Catalunya, i lamenta el silenci d’aquells que esperaven que defensarien la democràcia “per damunt de l’interès del seu partit polític”. Exigeix que la Fiscalia retiri les acusacions contra diputats, alcaldes i activistes polítics; el retorn del Govern legítim sorgit de les eleccions del 27-S i del 21-D, així com la revocació de l’article 155 i, finalment, la llibertat de tots els presos polítics