Indignació per mantenir Junqueras a la presó

Rebuig de l'independentisme a la decisió del Tribunal Suprem de mantenir el vicepresident en funcions, Oriol Junqueras, a la presó.

El president en funcions, Carles Puigdemont: "Hi ha un conflicte a resoldre entre Catalunya i Espanya. Nosaltres hem apostat sempre per la via pacífica i el diàleg. Les urnes han parlat 3 vegades inequívocament. Malgrat això @junqueras és retingut a Estremera. I els Jordis. I en Quim. Ja no són #presospolítics, són ostatges"

L'ANC ha piulat "La injustícia persisteix, però la nostra determinació també. Ni un pas enrere! Us volem a casa! #Llibertat".

Mireia Boya: "Nosaltres també per unanimitat seguirem exigint #LlibertatPresosPolítics"

David Fernàndez: "Em reitero delictivament, unilateralment i unànimement: #llibertatpresospolitics; Llibertat Oriol Junqueras. I Quim i Jordis.

Imposen per les ordres, el que mai guanyen a les urnes".

Albano-Dante Fachin: Toda la solidaridad con @junqueras y su familia. Dicho esto: que todo el mundo tenga claro que se están violando los derechos de todos y todas. En Catalunya y en el resto del Estado. La izquierda española debe reaccionar. Ya.".

CUP: "No hi ha cap delicte de violència per empresonar @junqueras L'únic delicte, defensar la República, defensar un posicionament polític. I així ho han fet valdre penalment".