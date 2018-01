Viles socarrades

Organitzacions de l'esquerra independentista de Vila-real recordaran la crema de la ciutat

La crema de Vila-real a mans de les tropes de Felip V, un capítol repressiu que va acabar amb la vida de 253 dels seus vora 3.000 habitants en només una vesprada, la del 12 de gener de 1706.

L'assemblea comarcal d'Endavant (OSAN) a la Plana Baixa, la d’Arran a la Plana i la del SEPC a Vila-real han organitzat una jornada commemorativa del saqueig i crema de la ciutat per part de la monarquia borbònica, ara fa 314 anys. De les cendres de la vila, renaix tot un poble és el títol de la jornada que tindrà lloc el proper dissabte 13 de gener i que comptarà, també, amb la col·laboració del Casal Popular de Vila-real i del programa de ràdio Kalebarraka.

La guerra de successió és un dels moments més importants i més tractats de la història dels Països Catalans. Com ja sabem, va suposar la pèrdua de la llibertat del nostre poble, la nostra llengua i les nostres tradicions. Va representar l'inici d'un procés de més de 310 anys de submissió i aniquilació política, lingüística i nacional, però també de resistència. Dins d'aquesta guerra, els fets ocorreguts a Xàtiva, amb la crema de la ciutat, són els que van convertir-la en un símbol de resistència i de memòria col·lectiva contra el Regne d'Espanya.

En canvi, els fets ocorreguts a Vila-real, molt semblants, han estat oblidats. L'exèrcit borbònic va cremar i saquejar Vila-real el 12 de gener de 1706 com a mesura repressiva per la negativa de la població camperola a lliurar la ciutat i per la defensa heroica que en van fer. Any rere any, l'associació local Socarrats recupera la memòria d'aquests fets amb diversos actes que tenen com a plat fort una cercavila pels carrers de la ciutat, en la qual l'Esquerra Independentista hem preparat un bloc propi per reivindicar també la necessitat d’una societat lliure de les opressions nacionals, socials, de sexe i de gènere, per defensar la nostra llengua i la nostra cultura en el marc dels Països Catalans.

El SEPC Vila-real, Arran La Plana i Endavant Plana Baixa consideren que cal convertir la commemoració d'aquests fets en una diada important en l'àmbit comarcal però també nacional. És per això hem preparat una sèrie d'activitats per al proper 13 de gener que tot seguit descriurem i que podeu trobar en el cartell adjunt.

De les cendres de la vila, renaix tot un poble

13.30 h. Dinar opular. Olla de la Plana vegana. 4€. Lloc: Casal Popular de Vila-real, c/Cronista Traver, 30. Inscripció: https://goo.gl/forms/E86AvaJgks0NZ6h02

15.30 . Torneig de la fallera calavera. Organitza: Kalebarraka. Preu 3€. Lloc: Casal Popular de Vila-real, c/Cronista Traver, 30.

18 h. Quedada al Casal Popular de Vila-real (c/Cronista Traver, 30) per anar en bloc a la cercavila

21.45 h. Concert d’Epicentre i Buit legal. Lloc: Casal Popular de Vila-real, c/Cronista Traver, 30. Durant el concert hi haurà coques, pica-pica i cremaets a preus populars.