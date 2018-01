Llengua

Presentació del projecte ‘Mans manetes a l'Alguer

El proper dijous, 18 de gener, a les deu del matí, a l’Auditori de l’Scuola Maria Carta de la ciutat de l’Alguer la Plataforma per la Llengua estrenarà l’espectacle de presentació del disc Mans manetes. L'Alguer: paraules, cançons i veus de minyons. Es tracta d'un llibre-disc editat per l’ONG del català en col·laboració amb el Festival Barnasants que inclou cançons tradicionals i infantils de l'Alguer cantades per infants algueresos acompanyats per artistes de tots els territoris de parla catalana, amb l'objectiu d'oferir a les noves generacions d'algueresos -que no gaudeixen d'ensenyament institucional en llengua catalana a l'escola- una eina lingüísticament pedagògica, així com un producte musical d'homenatge a la seva cultura.

A la roda de premsa hi participaran la vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua, Mireia Plana, el director del festival Barnasants, Pere Camps, el president de la Fundació Meta, Raffaele Sari Bozzolo, la regidora de Polítiques Culturals i Educatives de l’Alguer, Gabriella Esposito, i la delegada de la Plataforma per la Llengua a l’Alguer, Irene Coghene.

En acabar la roda de premsa, els presents, juntament amb els productors artístics del projecte, Claudio Gabriel Sanna i Marc Serrats, visitaran algunes aules de l’escola Maria Carta per entregar el llibre-disc als alumnes i interpretar alguns dels temes que s’hi poden escoltar.