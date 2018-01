El vídeo 'Independent' de Lory Puigdemoney supera el milió de visites en menys de 48 hores

Un milió de visualitzacions del tema 'Independent' on Puigdemoney afirma que Codorniu és per la gent V.I.P. i Freixenet no val res

El senegalès Dara Dia, aka Lory Money, ha tornat a col·locar un altre dels seus videoclips musicals al capdamunt del top de YouTube. Més d'un milió de visualitzacions de la seva 'Independent' (Lory Puigdemoney) en tot just 48 hores. "Ma votao mucha gent, lo siento Rajoy men", arrenca el tema Puigdemoney amb una ampolla de Codorniu a la mà (segons Puigdemoney Codorniu és per la gent V.I.P. i Freixenet no val res). Al vídeo sobre el 'Prrrrucés' també si pot escoltar 'Franco rest in peace, Wellcome refugees' i 'Espanya me ataca, pues toma pantumaca, madafaka".