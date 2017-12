Benet Salellas (CUP): “La República ha de nàixer amb l’objectiu de crear un Estat amb corrupció zero”

La CUP ha fet públic avui a Girona les seves mesures polítiques amb voluntat d’eradicar la corrupció i les males praxis de les administracions públiques del país. Les propostes, incloses dins el programa electoral de la formació per a les eleccions del 21 de desembre, van orientades sobretot en millorar la transparència i augmentar el control sobre la contractació pública.



El fins ara diputat de la CUP per la demarcació de Girona, Benet Salellas, s’ha referit a la feina realitzada per la formació en aquest àmbit i ha recordat que durant la última legislatura, la CUP ha destapat diferents casos de corrupció i ha actuat com a acusació popular en casos com el Cas Innova, Caixa Catalunya o el 3%.



Segons Salellas, «una de les principals preocupacions de la CUP-CC sempre ha estat la acabar amb la corrupció, i per això presentem més de dues-centes propostes per eradicar-la de les nostres institucions». Per Salellas, «cal dotar a les administracions dels suficients mitjans perquè la lluita contra la corrupció sigui un dels primers objectius de la República»