21D

Acte CUP-CC a la Seu d'Urgell

La CUP Alt Urgell celebra el seu acte central de la comarca a la Seu d’Urgell. L’acte començarà amb el parlament de la Xènia Antona, veïna i activista de la ciutat i número 4 a les llistes electorals per la circumscripció de Lleida. Com a representant del Pirineu, ens exposarà la importància pel territori de construir la República i la Vegueria del Pirineu, ambdues eines de transformació social i d’empoderament del territori. Estarà acompanyada d’altres veïnes i activistes representatives del teixit associatiu i polític de la Seu.

L’acte central continuarà amb el Parlament d’en Vidal Aragonès, regidor a Cornellà de Llobregat, Professor de dret, i respectat activista i advocat laboralista. És candidat al Parlament de Catalunya per la Circumscripció de Barcelona. Tal com ha fet darrerament als mitjans de comunicació, ens explicarà les propostes de la candidatura per lluitar contra la pobresa l’exclusió, l’atur i la desigualtat.

Finalment, i després d’una actuació musical del Pirineu, l’Anna Gabriel farà el darrer discurs de l’acte. La fins ara número u al Parlament de Catalunya està acompanyant a les candidates arreu del territori. Insistirà en la defensa de la República, en el valor de la CUP i el conjunt de l’esquerra independentista, com a baluard de la construcció de la República, la defensa de la Sobirania i la lluita contra el patriarcat.