#OmplimBrusseles

La CUP serà a Brussel·les per denunciar la repressió de l'Estat espanyol contra els catalans

Militants i representants de la CUP seran demà a Brussel·les per participar dels actes organitzats per les entitats sobiranistes catalanes que es faran a la ciutat flamenca.

Aquest 7 de desembre diversos militants i simpatitzants de la CUP seran a la capital de l'estat belga per participar a la gran manifestació i als actes que s'hi faran per denunciar les mancances democràtiques que hi ha a l'estat espanyol i per demanar la solidaritat de la ciutadania europea amb la lluita per la independència de la Nació Catalana.

Des de la CUP es considera que els actes de Brussel·les, malgrat coincidir amb la campanya electoral, no han de tenir un caràcter electoralista i per això, a Brussel·les no s'hi ha desplaçat cap candidat que formi part de les llistes de la CUP-CC.

El coherència amb el caire antirepressiu que segons la CUP han de tenir els actes de Brussel·les, la persona que representarà l'organització i que prendrà part en l'acte final posterior a la manifestació, serà Joan Coma, regidor de la CUP-Capgirem Vic, que ha estat perseguit per l'Administració de justícia espanyola per unes paraules dites en el marc de la celebració d'un plenari de l'ajuntament de Vic.