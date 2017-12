21D

ANC, CDRs i CUP faran recompte propi de vots

L'Assemblea Nacional Catalana, els Comitès de Defensa de la República i la Candidatura d'Unitat Popular han presentat campanya “Tu votes, tu comptes”. La campanya té per objectiu que la societat civil pugui presentar un recompte paral·lel al de la junta electoral espanyola.



Jordi Pairó, membre del Secretariat Nacional de l’ANC, ha dit que l’idea principal és tenir una persona a cada mesa electoral. També ha comentat que l’Assemblea Sectorial d’Informàtica prepararà una plataforma que donarà possibilitat als apoderats que transmetin dades de cada mesa, que es recolliran a Centre de dades. També ha comentat que el Centre de dades comptarà amb 250 persones que validaran la informació rebuda. A part d’aquestes persones, també haurà 35 persones en nivell de coordinació regional per assegurar la validesa de les dades. Pairó ha anunciat que es farà una pàgina web que transmetrà els resultats en temps reals i que fins ara l'ANC té uns 300 voluntaris inscrits. Jordi Pairó ha destacat que “ERC i Junts per Catalunya estan en coordinació amb el projecte, però ja tenen la seva dinàmica del dia 21-D”. “Volem demostrar que la societat civil és capaç de realitzar un recompte en totes les meses” ha conclòs.



Jordi Pairó també ha dit que el dia 21 de desembre a la Plaça de la Universitat, l’ANC posarà un escenari on es podrà seguir la nit electoral.



Marina Morante, representant de CDR ha dit que el dia 21-D cal “demostrar la nostra força col·lectiva i més enllà de participar i guanyar les eleccions hem de garantir que l’Estat espanyol no pugui manipular els resultats”. Amb aquest motiu els CDRs han decidit sumar-se a la iniciativa de l’ANC i fan crida a les persones voluntàries per a que es facin apoderats a qualsevol de les tres llistes independentistes. “Necessitem tornar a posar en pràctica l’organització de l’1 d’octubre i garantir entre tots i totes aquest recompte” ha conclòs.



Maria Ballester, representant de la CUP ha dit que la CUP dona tot el suport a la iniciativa de l’ANC i els CDRs i ha comentat que la CUP ja compta amb 5.000 apoderades que s’assumiran al projecte. ”Nosaltres creiem que són molt discutibles les garanties de 21-D i estem segurs que l’1 d’octubre tenia més garanties” ha comentat.