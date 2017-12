#Llibertatpresospolítics

#15D Protesta i ocupació a la Plaça Catalunya per la llibertat dels presos polítics

La Plaça Catalunya de Barcelona ha estat guarnida de groc i ocupada per unes 300 persones des d'ahir al vespre. La mobilització demana la llibertat dels presos polítics i el lliure retorn dels exiliats

Les persones que es mantenen a la Plaça Catalunya han improvisat cançons i han complementat la decoració de Nadal que l'ajuntament de la ciutat hi ha instal·lat. A la plantada al cor de Barcelona s'hi ha instal·lat un equip de so, amb què s'han fet alguns parlaments.

La convocatòria d'aquesta plantada s'ha dut a terme a través de les xarxes socials. El CDR del Gòtic-Raval, entre altres, ha avisat amb una piulada que "La Plaça Catalunya està sent completament enllaçada de groc i hi ha gent disposada a acampar-hi! Tot el suport, i tant de bo aguantin fins la Marxa de Torxes per la llibertat de TOTES i TOTS els els presos polítics de demà a les 19h."

Els hashtags #Omplimdegroc, #Llibertatpresospolítics i #ElsVolemACasaPerNadal han estat emprats per convocar aquesta plantada, que a hores d'ara es manté després d'una llarga nit d'agitació (guarnir de groc tot l'entorn, encartellades, etc.), cançons i parlaments.

Ben entrada la nit el periodista Antonio Baños, un dels actius de la plantada, piulava a Twitter que "Seguim a Plaça Catalunya! Per Oriol, Joaquim i els Jordis #15D"