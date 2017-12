La JEZ obliga a la CUP d'Arenys de Mar retirar l'estelada i les pancartes a favors dels presos

A partir de la denúncia de Ciudadanos, la Junta Electoral de Zona (JEZ) ha obligat a la CUP d'Arenys de Mar retirar l’estelada del seu despatx i les pancartes en favor dels presos polítics per què són considerats com a símbols “ideològic”

En la denúncia Ciudadanos demanava la retirada de l’estelada i de les pancartes en suport als presos polítics considerant-los símbols “ideològics”. Aquesta ha estat avalada per la JEZ que aquest 5 de desembre ha emès una resolució on s’especifica el següent:

“Le requiero para que de forma immediata a la retirada de las banderes estaladas, así como a la retirada de las pancartes, posters, carteles y similares en los que promueve la liberación de los llamados por el movimiento independentista “presos políticos”, de los edificios municipales, espacios públicos, y plazas de su localidad.”

Tot i que des de la CUP ha assumit les conseqüències polítiques de no enretirar-la, ha manifestat que "la responsabilitat jurídica no recau en els regidors de la formació sinó en l’alcaldessa i per tant, hem hagut de prendre la decisió de despenjar-la".

La formació ha indicat que la JEZ no ha considerat la bandera espanyola penjada al despatx del Partit Popular com un símbol ideològic la qual cosa ens sembla una decisió que considerem incoherent i poc objectiva.

Davant aquests fets, la CUP ha decidit prendre accions accions al respecte per restituir la bandera que ens ha acompanyat en el procés per declarar la independència i proclamar la República. I remarquem que aquesta resolució representa una conseqüència més d’unes eleccions imposades sota el règim monàrquic espanyol del 155.