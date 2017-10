LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP-Crida per Girona demana que es convoqui la Taula de Municipalització de l’Aigua

Així, la formació ha aplaudit l’anunci que han fet els tres governs, que a partir d’ara controlaran qüestions clau de la gestió d’AGISSA com ara els comptes de la societat, els crèdits, el pla d'inversions o les tarifes de l'aigua.

La CUP-Crida per Girona ha aprofitat per reclamar que es convoqui la Taula de Municipalització de l’Aigua, per poder conèixer amb detalls els nous mecanismes de decisió i control, i per acordar un pla de treball que permeti la municipalització definitiva del servei un cop s’acabi l’actual procés judicial.

La formació també han demanat a l’Ajuntament de Girona que acceleri la querella penal contra els responsables de la part privada Girona SA per les irregularitats detectades. Els cupaires consideren que “a més de dotar-nos d’un model de gestió públic, transparent i democràtic és imprescindible que esclarim què s’ha fet malament fins ara i que s’assumeixin les responsabilitats pertinents”.

Millores immediates

Finalment, la CUP-Crida per Girona ha reclamat que l’assumpció de la gestió del servei per part dels tres ajuntaments es tradueixi en millores immediates, com ara l’augment de la transparència i la fi de l’opacitat que ha envoltat AGISSA en les darreres dècades, o la inversió dels beneficis en polítiques municipals i millores del servei, entre d’altes.