Llibres

Presentació del llibre en homenatge a Isabel Pallarès a la UB

La UB acull la presentació del llibre "Isabel Pallarès i Roqué, mosaic d'una dona valenta" en homenatge a la sindicalista, la primera dona que va exercir el càrrec de secretària general d'un sindicat, la Intersindical-CSC.

L'acte comptarà amb la participació d'Elisenda Paluzie, Alma Reza i Carles Sastre. Clourà l'acte Cinta Massip, recitant un poema i es farà un brindis per mantenir la memòria d'una dona que ho va donar tot pel país i va marcar una manera de fer convençuda que les lluites compartides donen el seu fruït.

Isabel Pallarès (Almacelles, 1964 - Barcelona, 2021)

Del 1998 al 2013 va ser secretària general de la Intersindical-CSC, la primera dona a Catalunya. Quinze anys exercint aquest càrrec. Durant el seu mandat l’ambició de l’independentisme polític connecta amb la lluita per la millora de les condicions de treball i obre el camí per a la consolidació d’una proposta sindical fonamentada amb l’ideal de la llibertat nacional i de la igualtat. És sota el seu mandat com a secretària general de la Intersindical que es propulsa el creixement d’aquest sindicat i la seva assumpció de major representativitat en diversos sectors.

La Isabel Pallarès tenia clara la importància decisiva que per al procés d’emancipació nacional calia la creació d’un sindicalisme potent.

La Intersindical-CSC, en el moment que Pallarès la va dirigir, era una organització petita que s’ enfrontava a l’univers sindical català a dos monstres instal·lats i a un buit en el sindicalisme nacional i de classe a Catalunya.

La construcció de la Intersindical-CSC com a sindicat nacional de classe no ha estat cosa de quatre dies ni de poques dificultats.

L’actitud de la Isabel Pallarès i la manera de treballar amb perseverança, convicció, fermesa i molta proximitat amb els companys i sindicalistes d’altres tradicions i països foren decisius en la construcció de la Intersindical-CSC. Amb el seu accent català del Segrià (d’Almacelles) que mai no va perdre, amb la seva excepcional condició de dona jove, exemplificava a la perfecció el rol ascendent de les dones en la societat del segle XXI;

Una gran militant sindical, compromesa amb un projecte nacional català, compromesa amb els drets de la classe treballadora en el marc d’una lluita per un model social alternati