Commemoració de la detenció de Gaudí amb un mural pels que no han callat mai en defensa de la Llengua

Plataforma per la Llengua participarà un any més en els actes de la Diada Nacional de Catalunya amb paradetes, ofrenes florals i un mural participatiu per commemorar el centenari de la detenció de Gaudí per parlar en català

Plataforma per la Llengua participarà un any més en els actes de la Diada Nacional de Catalunya l'11 de Setembre. L'entitat tindrà una paradeta al Fossar de les Moreres de Barcelona i serà present en ofrenes florals a més d'una desena de localitats. El protagonisme d'aquesta diada, però, serà per commemorar una efemèride d'ara fa 100 anys:Amb motiu d'aquesta efemèride,en forma de mosaic aportant la seva tessel·la per explicar alguna vulneració dels drets lingüístics, algun lluitador referent o algun motiu per defensar la llengua.L'entitat vol. En el cas de l'arquitecte, els fets van passar quan es dirigia a una missa en record dels caiguts en la defensa de les llibertats catalanes durant el setge de 1714. Gaudí era un ferm defensor de la llengua i el seu compromís el va dur a ser detingut quan els policies van veure que se'ls adreçava en català i que no volia canviar al castellà quan l'hi van demanar.Episodis com aquest continuen passant ara, perquè. De la mateixa manera, respostes com la de Gaudí també continuen existint: respostes de, i que continuen lluitant per garantir el dret de parlar en català en qualsevol circumstància.A més del mural al Fossar de les Moreres en homenatge als que no han callat mai, Plataforma per la Llengua també participarà en els actes institucionals del Govern de la Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans, i en la manifestació de l'Assemblea Nacional Catalana i l'acte polític d'Òmnium Cultural. A més, l'entitat també serà a l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova de la Ronda de Sant Pere de Barcelona a les 8.30 h, i en ofrenes florals a