11S2024

La Comissió Independentista del Fossar de les Moreres retrà homenatge a a Encarna Jordan

L’acte polític començarà el dia 11 de setembre a les 12 del migdia al Fossar de les Moreres, i estarà conduït per Rosa Maria Codines, l’expresidenta d’Òmnium del Tarragonès, i Conxita Bosch, la secretària nacional de l’ANC. Així mateix, també hi haurà intervencions de Josep Andreu, president d’Estat Català, Maria Antònia Font, membre del Govern del Consell de la República, Jordi Gaseni, president de l’Associació de Municipis per a la Independència, Lluís Llach, president de l’ANC.

També intervindran representants dels CDR, Damià del Clot, autor del llibre ‘El cop d’estat judicial contra l’amnistia’, Rosario Palomino, impulsora de ‘No em canviïs la llengua’ i Oriol Falguera, president de la Fundació Reeixida. Finalment, es farà un homenatge a Encarna Jordan, veterana independentista d’esquerres i internacionalista que va morir el passat mes de juliol.