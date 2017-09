«Des de VilaWeb us demanem que demà diumenge acudiu a les urnes a votar que sí en el referèndum d’autodeterminació»

Us demanem que voteu que sí

VilaWeb us demana que demà, diumenge, aquells de vosaltres qui viviu i esteu empadronats al Principat acudiu a les urnes a votar que sí en el referèndum d’autodeterminació.

Estem convençuts que una alta participació i una victòria clara del sí és, no en tingueu cap dubte, la millor eina per a defensar la declaració d’independència que el Parlament de Catalunya podria i hauria de fer aquest mateix mes d’octubre. I estem convençuts també que la proclamació de la república catalana és ara mateix la millor opció per a assegurar el benestar i el creixement de la nostra societat.

No us demanem, però, que aneu a votar només per això. Us ho demanem també perquè l’intent de cop d’estat aturat el 20 de setembre al carrer i l’onada repressiva desencadenada per l’estat espanyol mereixen una resposta clara de la nostra societat, de tota la nostra societat. Una resposta en defensa no tan sols dels drets nacionals de Catalunya sinó sobretot dels drets democràtics dels catalans.

Us ho demanem també perquè la resta dels Països Catalans esperen i desitgen que el Principat protagonitze un pas endavant d’aquest nivell històric, ara. La creació d’un segon estat independent al nostre país, Catalunya, amb Andorra que n’és el primer, serà indiscutiblement un pas important en el creixement de la consciència col·lectiva a la resta dels territoris. Quan va començar el procés una de les grans preguntes, un dubte que molts teníem, era si afavoriria o perjudicaria la resta del país. I la resposta la sabem avui ben clarament: el procés d’independència del Principat ha anat molt a favor de tots els Països Catalans.

Finalment, us demanem d’anar a votar i votar que sí també perquè aquesta és ara mateix la millor contribució que podem fer a la resta d’Europa. Com diu Teresa Forcades, Catalunya pot ser l’Arenys de Munt de la Unió Europea. Europa necessita exemples positius i poderosos de defensa de la llibertat i de recuperació de la política pels ciutadans. Europa necessita tornar a parlar el llenguatge de la llibertat i dels drets civils i l’exemple català pot ajudar a obrir consciències, pot ser un estímul per als europeus d’altres nacions.

Demà diumenge anirem a votar en un referèndum que tots hauríem volgut que fos diferent, acordat i debatut. Ens hauria agradat molt discutir amb tots els ciutadans de Catalunya si és millor o no un estat independent. El PP, però, ha segrestat aquest debat, segrestant sobretot els votants del no, als partidaris del qual els demana que no vagen a votar, en contra dels seus propis interessos. Però si es pensen que amb legalismes i trampes ens poden aturar, és ben evident que estan equivocats. Demostrem-los-ho demà, al carrer i a les urnes.