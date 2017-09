Referèndum

“A més repressió, més campanya!” Jordi Vives, d’Universitats per la República

Aquesta tarda Universitats per la República ha donat el tret de sortida a la vaga estudiantil que comença demà i acaba divendres amb un acte a Plaça Universitat que ha concentrat més de 5.000 persones. Els portaveus d’Universitats per la República, Marta Rosique i Jordi Vives, han destacat que el moviment estudiantil estarà al costat del poble per aconseguir que el referèndum de diumenge sigui un èxit.

Rosique ha destacat que “ara és moment d’organitzar-nos més que mai, unir i enfortir el moviment estudiantil”, el qual ha trobat un lloc de formació i autoorganització en l’ocupació de l’edifici històric de la Universitat de Barcelona que fa 5 dies que dura.

Malgrat que l’Estat espanyol ha intentat impedir que la campanya es dugui amb normalitat, Vives ha assenyalat que “continuarem enganxant cartells fins arribar a tots els racons del país i continuarem informant als nostres pares i avis del lloc on han d’anar a votar”.

L’acte també ha comptat amb la participació del vicepresident del Govern de la Generalitat, Oriol Junqueras, que ha recordat que les institucions catalanes estan compromeses: “estem fent coses extraordinàries perquè estem donant la cara, perquè som ferms, perquè som fidels al mandat democràtic: les institucions es mantenen fidels a aquest mandat”. I ha reblat citant la famosa frase “sols el poble salva el poble”.

També ha intervingut el conseller de presidència i portaveu de la Generalitat Jordi Turull, que ha afirmat que “tot està a punt. Només depenem de nosaltres mateixos. Que la gent desbordi tota la repressió com un tsunami democràtic.”

Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural ha llançat un missatge pel fiscal: “si dels que sens acusa és de cridar a la mobilització permanent, senyor fiscal, senyor de l’Audiència Nacional, tothom al carrer!”. Per la seva part, Eulàlia Subirà, membre del secretariat de l’ANC, ha agraït la feina dels universitaris mantenint viva la mobilització amb l’ocupació de l’edifici històric de l’UB.

Per la seva banda Lluís Llach, diputat de Junts Pel Sí, també ha tingut paraules d’agraïment pels joves: “he vist com heu ajudat la gent, amb la vostra generositat esteu fent cohesió democràtica”. Per altra banda la diputada de la CUP Mireia Boya ha recalcat que “diumenge no és una mobilització ni un procés participatiu, és un referèndum d’autodeterminació”.

Finalment, representant el món local, Dolors Sabater, alcaldessa de Badalona s’ha refermat dient que “No cometem cap delicte, per això sortirem al carrer diumenge per omplir les urnes” i Gerardo Pisarello, primer tinent d’alcalde de Barcelona ha denunciat que “els qui avui intervenen econòmicament la Generalitat són els mateixos que ofeguen els ajuntaments de tot l'Estat”.