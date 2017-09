CUP GIRONA

La CUP-Crida per Girona demana a l’Ajuntament que prengui mesures davant la imputació de dos ex-regidors del PSC en el cas d’Aigües de Girona

La CUP-Crida per Girona s’ha posicionat en relació amb l’anunci de noves imputacions en el cas d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià, entre els quals hi figuren dos ex-regidors del PSC a la ciutat, a més d’altres directius i càrrecs destacats de les societats AGISSA, Girona SA i Prodaisa. Les persones que ha citat el jutge com a investigats són Tomàs Sobrequés, Joan de Llobet, Manel Serra, Àngel Dutràs i Lluís Sibils.

La formació ha destacat la gravetat que suposa que, per primer cop, entre els investigats hi figurin persones que en el passat van tenir responsabilitats polítiques dins l’Ajuntament des Girona. Per aquest motiu, la CUP-Crida per Girona ha urgit un cop més el govern gironí a presentar la querella per denunciar possibles delictes penals en la gestió de l’aigua a la ciutat, així com a adoptar una actitud molt més activa en el marc d’aquest procés judicial.

Els cupaires consideren que “l’Ajuntament s’ha de desmarcar de qualsevol mala praxi que haguessin pogut cometre les persones investigades en relació amb la gestió de l’aigua mentre van estar vinculades al consistori”, i ha sol·licitat al PSC i al conjunt del govern municipal que no actuïn amb “corporativisme” en relació amb els ex-regidors, i que portin el cas fins les darreres conseqüències. La formació també ha denunciat l’existència d’un sistema de portes giratòries entre la part pública i privada que pot haver afavorit les males pràctiques i l’actuació en favor d’interessos privats en la gestió del servei públic d’aigües.

Finalment, la CUP-Crida per Girona ha reclamat un consell d’administració extraordinari d’AGISSA per valorar les darreres decisions del jutge. En aquest sentit, la formació advoca perquè Xavier Ballell sigui destituït com a conseller delegat de la societat, i que es nomeni una persona designada per la part pública per a dirigir la societat i ostentar-ne la representació legal.