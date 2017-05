Festes populars

Una nova normativa burocràtica per a l'ús de la pólvora amenaça d'extinció els trabucaires

La Coordinadora de Trabucaires de Catalunya lamenta que el Ministeri d'Indústriano respecta dels acords a què han arribat les colles de trabucaires amb la Generalitat de la CAC, la Guàrdia Civil i la Delegació del govern espanyol durant els últims 15 anys. Asseguren que s'hi imposa una burocràcia excessiva pensada per "a les festes de moros i cristians, que mouen tones de pólvora."

El president dels trabucaires, Antoni Moliné, ha reclamat que caldria facilitar els tràmits per l'adquisició de pólvora per a les actuacions festives, i ha traslladat el malestar de la coordinadora respon a la falta de diàleg, que preceben que aquesta normativa restrictiva podria provocar la desaparició d'algunes colles.. En aquest sentit, la Coordinadora de Trabucaires lamenta també que el ministeri encara no hagi respost a la petició, tramesa el 3 de maig, per una reunió per parlar de la normativa.

Tal i com destaca la notícia de Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el nou reglament les colles estan obligades a presentar la documentació amb un mes d'antelació, quan fins ara comptaven amb un termini de dos mesos. Aquesta circusmtància limita l'ús de pólvora per cada trabucaire. Per altra banda, se'ls reclama fins a 17 documents, com ara una justificació de les necessitats de consum de cada trabucaire, mesures de seguretat, o el dipòsit d'una garantia mínima de més de 360.000 euros per cobrir els possibles desperfectes provocats per la pólvora.