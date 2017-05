Sant Jordi 2017

Una nova jornada per la llengua enllaça tot el territori

Presentacions de llibres, un decàleg d'ús social del català, passejades per la llengua, recomanacions literàries i accions simbòliques van agermanar tot el domini lingüístic en el marc de la campanya de Sant Jordi d'Enllaçats per la Llengua.

La Diada de Sant Jordi d'enguany va justificar una campanya d'Enllaçats per la Llengua a tot el domini lingüístic per a enaltir la literatura catalana com un àmbit cultural sense fronteres i alhora reclamar la normalització de la llengua i fomentar-ne l'ús social.

La xarxa d'entitats va publicar el comunicat: "Sant Jordi: llengua normalitzada, literatura sense fronteres", on convidava a les relacions culturals entre els territoris i anunciava diverses accions en aquest sentit.



Entitats d'Enllaçats per la Llengua van visualitzar el seu suport a la campanya retratant-se amb el cartell per Sant Jordi, com és el cas d'Intersindical Valenciana a València, l'STEPV a Castelló de la Plana o el sindicat Intersindical-CSC a Barcelona. També des del pati d'una escola de la Bressola de Perpinyà, a la Catalunya Nord.





Encara abans del 23 d'abril, STEI-i Illes Balears s'adheria a la campanya i el col·lectiu d'Acció Cultural dels Paisos Catalans feia tres recomanacions literàries a l'entorn de Joan Fuster des del seu portal.



Durant la celebració de Sant Jordi, el Centre Excursionista de l'Alguer va realitzar la "Passejada per llengua" lluint els llaços pel català mentre gaudien del paisatge sard al Mont Palmavera. També des de la ciutat sardo-catalana Òmnium Cultural de l'Alguer mostrava el seu compromís amb la campanya de Sant Jordi.



Al Matarranya (Franja de Ponent), la llibreria Serret de Vall-de-roures (recent Creu de Sant Jordi per la seva tasca cultural) s'enllaçava simbòlicament amb tot el domini lingüístic des de la paradeta de roses i llibres que compartia amb l'Associació de Dones de Santa Àgueda.



I encara durant Sant Jordi, des de la paradeta d'Esquerra Republicana a Esplugues de Llobregat obsequiaven tothom que els visitava amb un llaç per la llengua.





Ja passat el 23 d'abril seguien les activitats vinculades a la campanya: també des de la Franja, el Moviment Franjolí per la Llengua i el Casal Jaume I de Fraga treien un decàleg per la conscienciació linguística del català a la Franja, els "deu manaments dels franjolins" que incideixen en recomanacions quant a actituds lingüístiques per fer créixer l'ús social de la llengua al territori.



I ja al maig i com a cloenda de la campanya, Enllaçats per la Llengua va donar suport a l'edició del llibre: "Un pam de llengua", elaborat pel Centre de la Cultura Catalana d'Andorra en col·laboració amb el digital Infomigjorn. L'obra és un recull d'articles sobre llengua catalana publicats al butlletí setmanal d'Infomigjorn i va ser presentat divendres 5 de maig a la biblioteca comunal d'Escaldes-Engordany. Al llibre hi ha representació lingüística de tots els territoris de parla catalana.