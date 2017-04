23 d'Abril

L’ANC exporta Sant Jordi

Com cada any les assemblees exteriors de l’ANC munten les seves pròpies activitats de Sant Jordi, també en col·laboració amb altres entitats catalanes a l’estranger.

Així, els voluntaris de l’ANC de Munic (Alemanya) repartiran roses al públic a Neuhauser Strasse, al costat de l'església de Sant Miquel, a prop de la Karlsplatz. També els convidaran a portar llibres per intercanviar-los. Això ho faran durant tot el dia, durant el qual es ballaran sardanes, es llegirà poesia, es farà teatre i altres activitats per als més petits. També s’informarà sobre la situació política que està vivint Catalunya.

L’ANC de Galícia proposa un acte tradicional a la plaça Cervantes de Santiago de Compostela, on es regalaran llibres i roses i es recitarà poesia. A Luxemburg, l’Orfeó de l’Empordà donarà un concert a la parròquia internacional del Luxemburg. A Suïssa, els catalans a Lausana tindran paradetes on es repartiran roses i llibrets sobre l’historia i la cultura de Catalunya. També es repartirà informació turística.

A Londres, l’ANC d’Anglaterra organitzarà en col·laboració amb les altres entitats catalanes un dia ple d’activitats diverses a l’emblemàtic Borough Market de Londres. S’organitzarà una actuació castellera i un taller de dracs, entre d’altres. També hi actuarà la Coral catalana de Londres i s’entregaran els premis dels Jocs Florals. L’escriptora Teresa Solana hi serà present per signar els seus llibres.

A Boston, Estats Units d’Amèrica, l’ANC participarà a un pica-pica al Cambridge Innovation Centre on també es podran intercanviar llibres. S’aprofitarà per animar l’FC Barcelona, que jugarà aquest dia contra el Reial Madrid. El partit es mostrarà en una pantalla gran.

L’ANC d’Equador també mostrarà el partit dels blaugranes contra els blancs, a Quito, on donaran protagonisme als llibres i els escriptors catalans i equatorians. Per passar-s’ho encara millor, es farà una gran paella.