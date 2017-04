Diada de Sant Jordi

Per un Sant Jordi reivindicatiu per una llengua que ens relliga com a nació i pels anhels de llibertat

Tot i el caire lúdic de la Diada, el poble català ho celebra cada cop més com a una jornada combativa per reivindicar la llengua com un anhel de llibertat que relliga tots els territoris que configuren el mapa de la nació, el Països Catalans

Per un Sant Jordi reivindicatiu per relligar el territori

Sant Jordi continua sent la dia de la lluita per la llengua tal com la van instaurar el Grups de Defensa de la Llengua, organització que va nèixer als anys 80 que va nèixer per donar una resposta més compromesa en l'ús públic del català, el seu llegat ha estat recollit per altres iniciatives com Llengua Nacional, Plataforma per la Llengua, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua, la Federació d'organitzacions de la llengua catalana i Enllaçats per la Llengua entre altres.

Signatures pel Referèndum

Precisament la Plataforma Llengua ha fet un acte, el dia abans de la diada, que ha aplegat més de 5000 persones per reivindicar català com a llengua comuna de la nova república, en aquest moments que una part de la nació està mobilitzada en el camí cap a la Ruptura. En aquesta línia, avui 5.000 voluntaris del Pacte Nacional pel Referèndum recolliran signatures per donar suport al referèndum sota el lema "Perquè és el meu dret".

"Sant Jordi: Llengua normalitzada, literatura sense fronteres"

La xarxa d'entitats que formen part d'Enllaçats per la Llengua en motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi han subscrit un manifest sota el títol "Sant Jordi: Llengua normalitzada, literatura sense fronteres" on afirmen que "és una data que enllaça tot el domini lingüístic en una celebració amb tradició pròpia i en què la literatura catalana és l'eix central".

Sota aquest idea consideren que "la literatura catalana té el valor de ser un àmbit cultural en què no existeixen les fronteres administratives, en què cada autor d’un llibre reflecteix la diversitat i riquesa dels diferents parlars catalans. Els clàssics Ramon Llull, Joan Roís de Corella o Ramon Muntaner comparteixen aquest fil conductor amb els contemporanis Joan Lluís-Lluís, Antoni Coronzu, Francesc Serés o Albert Villaró".

Partint des d’una ferma convicció quant a la unitat lingüística, afirmen que "la jornada de Sant Jordi hauria de reflectir aquests diferents accents d’una mateixa llengua, i potenciar l’intercanvi i interrelació entre escriptors, editors i llibreters dels territoris de parla catalana".

També diuen que des d’Enllaçats per la Llengua prenen el compromís de difondre els valors de la literatura, ja "que ajuden a enaltir la llengua i cultura catalanes cap a la plena normalització dins d’un espai comú d’uns deu milions de parlants potencials".

En aquest línia remarquen que "Amb un tarannà obert amb altres espais literaris que en són pròxims, fomentem aquelles accions i activitats en què es mostri aquesta voluntat de permeabilització cultural entre territoris afins i que contribueixen a la promoció d’edicions d’obres en català, el nombre de les quals encara és molt desproporcionat respecte a les llengües estatals"

Per la via d'anar "Caminant cap a la normalització lingüística i cultural", aposten "per una literatura catalana sense fronteres, simbolitzada pel nostre llaç que uneix uns territoris Enllaçats per la Llengua".

Tot i així, només recordar com a reflexió les paraules de Josep M. Llompart, 1991

"La nostra nació és avui, no hem pas d'amagar-ho, una ruïna. Només resta en peu la paret mestra de l'idioma: una paret ameneçada, plena d'esquerdes, en perill imminent d'ensorrar-se per sempre. Una paret, tanmateix apta perquè puguem restaurar, a partir d'ella i al seu voltant, el vast edifici que haurà d'aixoplugar-nos a tots".