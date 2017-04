23 d'Abril

Enllaçats per la Llengua considera que Sant Jordi és la Diada que relliga els Països Catalans

La xarxa d'entitats que formen part d'Enllaçats per la Llengua en motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi han subscrit un manifest sota el títol "Sant Jordi: Llengua normalitzada, literatura sense fronteres" on afirmen que "és una data que enllaça tot el domini lingüístic en una celebració amb tradició pròpia i en què la literatura catalana és l'eix central".

Sota aquest idea consideren que "la literatura catalana té el valor de ser un àmbit cultural en què no existeixen les fronteres administratives, en què cada autor d’un llibre reflecteix la diversitat i riquesa dels diferents parlars catalans. Els clàssics Ramon Llull, Joan Roís de Corella o Ramon Muntaner comparteixen aquest fil conductor amb els contemporanis Joan Lluís-Lluís, Antoni Coronzu, Francesc Serés o Albert Villaró".

Partint des d’una ferma convicció quant a la unitat lingüística, afirmen que "la jornada de Sant Jordi hauria de reflectir aquests diferents accents d’una mateixa llengua, i potenciar l’intercanvi i interrelació entre escriptors, editors i llibreters dels territoris de parla catalana".

També diuen que des d’Enllaçats per la Llengua prenen el compromís de difondre els valors de la literatura, ja "que ajuden a enaltir la llengua i cultura catalanes cap a la plena normalització dins d’un espai comú d’uns deu milions de parlants potencials".

En aquest línia remarquen que "Amb un tarannà obert amb altres espais literaris que en són pròxims, fomentem aquelles accions i activitats en què es mostri aquesta voluntat de permeabilització cultural entre territoris afins i que contribueixen a la promoció d’edicions d’obres en català, el nombre de les quals encara és molt desproporcionat respecte a les llengües estatals"

Per la via d'anar "Caminant cap a la normalització lingüística i cultural", aposten "per una literatura catalana sense fronteres, simbolitzada pel nostre llaç que uneix uns territoris Enllaçats per la Llengua".