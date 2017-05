Biblioteques

Els bibliotecaris de Mallorca reben formació per convertir les biblioteques en referents culturals

El personal bibliotecari de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca s'ha reunit aquest dijous i divendres a Raixa per participar en les II Jornades d'Activitats de Foment de la Lectura que organitza el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, segons informa dBalears

Es tracta d'un projecte emmarcat dins el Pla de Foment de la Lectura que el Departament està elaborant, segons ha informat la institució insular en una nota de premsa.

Amb aquesta oferta formativa el Consell vol fomentar la dinamització de les biblioteques que formen part de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca, potenciar el treball en xarxa i convertir les biblioteques en referents culturals dels municipis.

La temàtica principal d'aquesta edició se centra en com atraure els joves a conèixer les biblioteques com a espai cultural, abundant en la diversitat de serveis més enllà del préstec de llibres. En aquest sentit, el personal de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca ha pogut conèixer projectes com la Joveteca, per treballar amb joves explicant històries.

Les Jornades han estat inaugurades pel director insular de Cultura, Rafael M. Creus i s'han nodrit de les experiències de les biblioteques i dels tallers de les artistes de Catalunya i Galícia Mon Mas i Teresa Puig. A més, els participants han estudiat propostes d'animació a la lectura i també han realitzat tallers de narració oral i de debat.

La trobada de treball conclou aquest divendres amb una taula rodona, on personal bibliotecari i artistes debatran sobre la utilitat que tenen les activitats que es programen a les biblioteques.