Alliberament nacional

El conseller Josep Rull mostra optimisme sobre el referèndum en un acte de l'ANC a Sant Quirze del Vallès

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha participat aquesta tarda en un acte organitzat per Sant Quirze per la Independència per parlar del camí al referèndum d'autodeterminació.

En l'acte del nucli del l'ANC, el conseller ha destacat la importància que té el reconeixement internacional per donar plena validesa a una declaració d'independència. En aquest sentit ha remarcat que és bàsic fer visible a les cancelleries internacionals que s'han esgotat tots els mitjans legals possibles dins l'ordenament jurídic espanyol abans de prendre altres accions.

Ha tret tota credibilitat a les declaracions de Mariano Rajoy o altres membres del govern espanyol quan diuen que "ni poden ni volen" autoritzar el referèndum. En aquest sentit ha destacat que un jurista del màxim prestigi com Rubio Llorente ja va apuntar l'any 2012 la possibilitat d'un referèndum a Catalunya dins dels marcs legals espanyols.

Del procés cap a la independència ha remarcat com a moments de més emoció i espectacularitat la Via Catalana i el 9N. En aquest sentit ha fet evident que, a diferència del procés participatiu del 9N, ara hi ha un Parlament i un govern que s'han compromès a aplicar el resultat del referèndum, sigui el sí o el no.

Rull, en finalitzar l'acte, ha volgut encomanar optimisme als assistents i els ha encoratjat a seguir actius.

L'acte ha estat conduit pel periodista Òscar Fernández.