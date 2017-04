Per la ruptura

L'ANC aposta per la DUI si es reprimeix el referèndum

El full de ruta s'ha aprovat sense sorpreses una ponència política que preveu tant el referèndum com la declaració d'independència en cas "d'impediment coercitiu" per part de l'Estat espanyol a la consulta vinculant.

El president de l'ANC Jordi Sànchez ha tancat la V Assemblea General Ordinària de l'entitat amb un missatge clar: “Votarem i ens mobilitzarem quan calgui i el que calgui”, i el compromís que “si cal, dormirem davant del Parlament de Catalunya” per a que “els nostres representants puguin debatre i aprovar les lleis que ens duguin al referèndum i a la independència”.El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, convidat a l’escenari per Sànchez, ha assegurat que “hi haurà data i pregunta molt aviat” i ha acabat amb “via fora, que tot està per votar i tot és possible”.

La cuinera catalana Ada Peralada ha obert una assemblea amb unes notes d'humor i ha donat la benvinguda a Granollers, la seva ciutat. També l’alcalde, Josep Mayoral, ha donat la benvinguda als prop de 4.000 persones que omplien el Pavelló d’Esports de Granollers.

El full de ruta s'ha aprovat sense sorpreses una ponència política que preveu tant el referèndum com la declaració d'independència en cas "d'impediment coercitiu" per part de l'Estat espanyol a la consulta vinculant. Les bases ho han aprovat així en una única votació. S'ha aprovat per 2.355 vots a favor, 4 en contra i 11 abstencions.

A l'assemblea s’ha presentat la campanya pel Sí, colorista i alegre, que ha rebut una ovació intensa dels assistents. També ha obtingut un gran aplaudiment la notícia que el punt clau de la mobilització del proper 11 de setembre serà la cruïlla entre Passeig de Gràcia i el Carrer d’Aragó, a Barcelona.

En el capítol artístic i musical, Titot ha cantat “Endavant les atxes” acompanyat de la banda de l’Ebre Xeic, que també han tocat les seves cançons “Festa major” i “Tornarem”. Gemma Humet ha cantat “Venim del nord, venim del sud”, acompanyat d’Adrià Alsina al piano i l’acte s’ha tancat amb un altre “Tornarem”, el de Lax’N’Busto, cantat per Salva Racero i Virginia Martínez.

El periodista Pere Mas i l'escriptora Bel Olid han conduït l'acte, que ha acabat amb una explosió de globus i confeti.