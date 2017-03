Alliberament nacional

L'ANC anima els catalans que viuen fora a inscriure's al Registre de Catalans a l'Exterior

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i les seves Assemblees Exteriors han posat en marxa el web votexterior.cat amb l'objectiu d'animar els catalans residents a l'exterior del país a inscriure's al Registre de Catalans a l'Exterior, que gestiona el Govern de la Generalitat.

L'ANC ha informat que aquest registre és una eina clau "perquè les comunitats catalanes a l'exterior puguin fer sentir la seva veu i puguin fer arribar a les institucions catalanes les seves opinions respecte a tot allò que els afecta com a catalans."

L'argument per desplegar aquesta campanya rau en el fet que hi ha centenars de milers de catalans residint a l'estranger, una part dels quals són inscrits als registres emmarcats a la legalitat espanyola. Per a l'ANC "El Govern de la Generalitat, per tal de tenir accés directe a aquestes comunitats, ha habilitat un registre propi. El Projecte de Llei de les Comunitats Catalanes a l'Exterior, que es troba actualment en tràmit parlamentari, està dirigit precisament a regular els seus drets i deures. Per això cal tenir coneixement de quines persones es troben en aquestes circumstàncies." Per això, aquest moviment popular per la independència anima tots els catalans i catalanes residents a l'exterior a comprovar quins requisits hi ha per registrar-se i inscriure-s'hi.