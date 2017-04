Per la ruptura

L'ANC Priorat organitza una xerrada sobre treballadors públics, seguretat jurídica i procés d'independència

L'assemblea territorial de l'ANC, organitza demà dijous a les 19.30 h al Consell Comarcal del Priorat una xerrada informativa sobre la seguretat jurídica dels treballadors públics davant la nova legalitat derivada del procés d'independència.

L'objectiu de la xerrada és contrarestar la campanya de la por contra els treballadors públics que l'estat espanyol ha iniciat i incrementarà per intentar evitar que el poble de Catalunya voti en un referèndum si es vol o no es vol ser una república lliure i per tant independent de la monarquia espanyola.

Els ponents són professionals de prestigi, en exercici, i amb càrrecs de responsabilitat important, també dins la funció pública. Això garanteix el rigor amb què es tractarà el tema i demostra que el trànsit de la monarquia espanyola a la República Catalana es fa amb el guiatge dels millors especialistes de l'àmbit jurídic i administratiu.