La Comissió Europea ignora el PP i Ciutadans i mantindrà l'ANC al registre d'entitats

La Comissió Europea ha decidit ignorar el PP i Ciutadans i mantindrà l'ANC al registre oficial d'entitas que es poden relacionar amb les institucions europees.El vicepresident de la Comissió, Frans Timmermans, ha tramès una contundent resposta a un grup d'eurodiputats que demanaven l'exclusió on apunta que l'ANC només seria eliminada del registre "si fos declarada il·legal (...) per un estat membre".L'eurodiputat Enrique Calvet havia presentat dues preguntes a la Comissió Europea el passat gener perquè considerava que l'ANC i Sobirania i Justícia no podien formar part del registre oficial de lobbies europeus perquè "incompleixen els tractats europeus".Aquesta iniciativa tenia el suport d'altres eurodiputats com Santiago Fisas, del PP, i María Teresa Giménez Barbat i Javier Nart, de Ciutadans.