Biblioteques

La CUP Tarragona vol un Pla de Biblioteques "com a mínim de mínims, no sota mínims"

La CUP de Tarragona ha fet pública, davant del Palau Arquebisbal, la seva posició contrària al Pla de Biblioteques de Tarragona 2017-2022, i ha explicat les seves propostes per tal de fer un pacte municipal de llarg recorregut sobre biblioteques a la ciutat, que recuperi la filosofia del Pla d’Equipaments del 2010 i les recomanacions de la Generalitat de Catalunya. Afirmen que, des de la CUP demanen “un pla de biblioteques que, com a mínim, sigui de mínims, no sota mínims”.

Els membres de la CUP han aplaudit la proposta de la Conselleria de Cultura de crear el Servei Municipal de Biblioteques, alhora que rebutjaven la possibilitat de consorciar aquest Servei amb cap biblioteca que no fos pública.

La consellera de la CUP Laia Estrada ha explicat que el passat 28 de març, en Junta de Portaveus, la Conselleria de Cultura els va fer arribar la proposta de Pla de Biblioteques de Tarragona per al període 2017-202, que partia de l’anàlisi i consideracions que un tècnic municipal va fer en el document “Algunes consideracions sobre la creació del Servei Municipal de Lectura Públic (SMLP) de Tarragona”. Per als consellers cupaires, les propostes del document eren “realistes i lloables vista l’actual situació”. Es tractava de crear el Servei Municipal de Biblioteques, que estaria adscrit a la Conselleria de Cultura, tindria l’objectiu de gestionar i coordinar els punts de lectura municipals actualment existents, estaria dotat pressupostàriament i orgànica, tindria l’actual directora de la Biblioteca de Torreforta, amb caràcter accidental, i fins que no estigui plenament constituït i estructurat el SMLP, la direcció del servei.

Ara bé, Estrada ha lamentat que en aquesta proposta s’hi afegís un sisè punt en què es diu que cal “consorciar-se amb entitats i institucions privades i públiques interessades en el tema”. La consellera cupaire ha afirmat “rebutgem aquest plantejament perquè pensem que el servei ha de ser plenament públic”. El pitjor per a la formació anticapitalista, però, és tot i que el Pla no ho explicita, es proposa fer un conveni amb la biblioteca del Seminari per cobrir el barri de la Part Alta. Des de la CUP de Tarragona rebutgen aquesta possibilitat i afirmen que “seria una nova forma, una més, de desviar diners públics a una entitat privada, l’Església Catòlica exempta de pagar impostos que paguem la resta de mortals (l’IBI, per exemple) i alhora rep diners de moltes altres maneres a partir dels pressupostos públics”. La consellera independentista ha afirmat “des de la CUP de Tarragona, en canvi, sí que acceptaríem l’expropiació de la Biblioteca del Seminari o la seva municipalització prèvia cessió a l’Ajuntament l’espai, el fons i la plantilla amb nòmina mantinguda per ells”.

Per la seva banda, el conseller Jordi Martí Font ha expressat el disgust de la CUP davant un Pla que, tot i tenir una previsió de desenvolupament fins al 2022 no arriba a ser “ni un pla de mínims que segueixi les recomanacions de la Generalitat o del Pla d’Equipaments Culturals de Tarragona del 2010”. Les recomanacions de la Generalitat deien que “l’estructura desitjable de la xarxa de lectura pública a Tarragona hauria d’estar constituïda per una biblioteca central comarcal i tres biblioteques locals de proximitat” i el Pla d’Equipaments Culturals de Tarragona del 2010 preveia una Biblioteca Central Urbana a la Tabacalera, una biblioteca gran a Campclar i quatre biblioteques petites al centre, Sant Pere i Sant Pau, Llevant i a Sant Salvador, així com un biblio@accés al Centre Cívic de Torreforta. Martí ha afirmat que “Passats set anys des de l’aprovació d’aquest Pla d’Equipaments Culturals de Tarragona, cap d’aquestes propostes s’ha portat endavant i ara ens ofereixen una proposta fora de lloc”.