8M

La CUP de Reus no participarà als actes institucionals municipals del 8M

La CUP, com a organització que forma part de la Plataforma 8M de Reus, no farà seguiment ni participarà en els actes institucionals municipals del Dia Internacional de la Dona Treballadora. Les independentistes s'adhereixen, així, a la defensa per part de les organitzacions feministes del Camp de Tarragona de desvincular-se de les propostes institucionals que deixen enrere molta part de la població, ja sigui per qüestions de classe, origen o dissidència sexual. La finalitat d'aquesta renúncia és evidenciar la necessitat d'organitzar-se des de la base, defensar un feminisme de transformació del sistema capitalista i heteropatriarcal i confrontar els discursos del que només ofereixen solucions a les dones ja més privilegiades dins el sistema..

“Tenim davant una onada reaccionària antifeminista que només es pot respondre amb un feminisme d’arrel: aquell que defensa els drets i la consecució de vides dignes per a totes les persones”, assenyala la regidora de la CUP, Mònica Pàmies, tot recordant que “el consistori va assumir el compromís arran de l’aprovació d’una moció de la CUP de defensar el feminisme transversal i anticapitalista i de moment han començat contraprogramant activitats com la concentració de la Plataforma Feminista de Reus pel 8M amb l’Expo-profit”, afegeix.

Les cupaires reusenques criden, doncs, a la participació de les activitats que ha organitzat la Plataforma Feminista, que enguany s’engloben sota el lema “Contra el feixisme, més feminisme”. Al matí es faran diverses activitats, com un taller i contacontes a la Caseta de l’Arbre, seguit d’una concentració a la plaça Mercadal, una Taula Rodona al passeig Mata centrat en el ‘Feminisme com a resposta al desmantellament dels serveis públics’ -on hi participen la Plataforma per la Reobertura 100% Pública de la Residència Gent Gran de Reus, El Sindicat d’Habitatge de Reus i Cap Tancament a la Pública- i el dinar popular. A la tarda, les cupaireseranàn a la manifestació unitària convocada a le18 h a la plaça Imperial Tarraco. “Cal que ens visibilitzem arreu i donem una alternativa al feminisme que no assumeix la realitat”, conclou Pàmies.