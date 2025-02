avortament

La CUP de Reus arrenca el compromís de govern de generar una xarxa pública per l’avortament lliure i gratuït

La CUP de Reus va aprovar al ple municipal de divendres passat la moció “Reus, Municipi Feminista”, un pla de 12 propostes centrades en el feminisme transversal i transformador perquè la ciutat de Reus s’encamini a ser un garant i promotor dels drets col·lectius. “Celebrem que el consistori abandoni la inoperància i es posi a actuar a través del nostre pla. Un seguit de mesures centrades en la prevenció i lluita contra el patriarcat i el masclisme, així com la garantia de drets assolits pel feminisme i l’impuls d’una mirada transversal que tant mancava”, apunta la regidora de la CUP, Mònica Pàmies.

Amb l’aprovació de la moció, que només va rebre els vots en contra de VOX, els regidors no adscrits i l’abstenció del PP, la CUP de Reus ha arrencat el compromís de govern en generar recursos i una xarxa pública que garanteixi l’exercici del dret a un avortament lliure i gratuït, de manera universal i equitativa així com de la defensa una educació igualitària que vagi des dels currículums escolars fins al contingut dels mitjans de comunicació de Reus, que se centri a posar fi a la socialització de gènere, la creació de rols i els estereotips imposats en funció del sexe amb el qual naixem. “És imprescindible que davant l’onada reaccionària que vol fer retrocedir victòries del feminisme, com l'avortament gratuït o la socialització igualitària, el consistori sostingui els drets col·lectius guanyats”, assenyala Pàmies.

En aquest sentit, també celebren que, a partir d’ara, el consistori comptabilitzi i visibilitzi els feminicidis, dins dels assassinats per violència de gènere: aquells que siguin fruit d’una violació, els perpetrats per un altre familiar o conegut, els que es donen contra les prostitutes, els d’infants que són víctimes de les relacions familiars de dominació, i aquells que es donen en l’àmbit comunitari. “Calia dir les coses pel seu nom, cal combatre la totalitat de la violència patriarcal que ataca les dones pel simple fet de ser dones”.

D’altra banda, la CUP celebra que gràcies a la seva moció s’incorpori una visió feminista en els pressupostos així com la recuperació del pla d’urbanisme feminista. “Estem satisfetes de poder recuperar l’Urbanisme Feminista, un projecte que es va treballar conjuntament amb col·lectius i que no enteníem perquè ERC i PSC havien abandonat”. A més, destaquen que amb l’aprovació de la moció, el PSC, Junts, ERC i Ara Reus, “hagin entès que el feminisme ha d’apuntar a les estructures que generen discriminacions, teixint una proposta política universal per la millora de les condicions de vida de tothom” i votessin a favor de garantir un recurs residencial públic, d’emergència i temporal, per a dones que surten d’un context de violència masclista. Un espai de primera acollida per a aquestes dones, que compti amb un suport professional per començar a caminar lluny de l’agressor o d’impulsar el Centre d’Informació Feminista com a òrgan d’informació i orientació. Potenciar aquest òrgan durant els esdeveniments de Festa major i en altres activitats d’oci.



Fiscalització i proposta

La CUP de Reus assenyala “treballarem perquè aquest compromís no quedi en va” i assegura que anirà fiscalitzant perquè les propostes es desenvolupin en el menor temps possible. Per això, asseguren que “si al govern li falten idees, la CUP podem liderar les polítiques feministes de l’Ajuntament”. En aquest sentit, indiquen que desenvoluparan mocions més detallades al llarg de la legislatura. “Davant l’ofensiva reaccionària cal posar-se a treballar urgentment per sostenir i ampliar els drets guanyats pel feminisme”, conclou Pàmies.