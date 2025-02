lluita institucional

La CUP de Reus denuncia la inacció del govern en polítiques feministes i impulsa Reus Municipi Feminista

La CUP de Reus ha presentat un paquet de propostes de polítiques per fer de Reus un Municipi Feminista. Així ho ha anunciat avui la formació independentista, que critica la inacció que s’ha vist al govern local durant els últims anys. “El PSC va equiparar tenir una alcaldessa a fer polítiques feministes. De moment només hem vist inacció”, assenyala la regidora de la CUP Mònica Pàmies, tot recordant que des que Sandra Guaita és alcaldessa la regidoria d’igualtat i feminisme “ha quedat dividida i invisibilitzada”.

Els cupaires apunten que cal respondre a l’auge reaccionari i l’antifeminisme que posa en qüestió les victòries feministes, com el dret a l’avortament o l’educació sexual: “el govern local ha d’anar més enllà de les denúncies i proclames buides. Ha de fer polítiques per la transformació de la societat en clau feminista, no només anuncis quan s’acosten dates concretes. Per això demanem al govern local que es comprometi i assumeixi tots els dotze punts de la moció presentada per la CUP”.

Entre els dotze punts del pla Reus Municipi Feminista hi ha la implementació de l’urbanisme feminista. Una mesura que, tal com ha recordat Pàmies, a l’anterior legislatura s’havia treballat i implementat: “No entenem per què s’ha renunciat a una de les millors propostes que va tenir l’Ajuntament de Reus en termes feministes la legislatura passada. L’urbanisme feminista, un projecte treballat amb col·lectius de la ciutat. En quin calaix s’ha quedat? Hi ha renunciat ERC o ha estat el PSC que ho ha aturat?”, ha preguntat la cupaire.

A més a més, els cupaires despleguen tot un seguit de “mesures de mínims” que la CUP implementaria si estigués a govern. “Cal entendre el feminisme com el que és: una lluita transversal per aconseguir drets i la millora de les condicions de vida de tota la població”, per això, la CUP proposa desenvolupar una diagnosi integral de Reus des d’una perspectiva feminista que abordi habitatge, educació, joventut, sanitat, etc i garantir un recurs residencial públic, d’emergència i temporal, per a dones que surten d’un context de violència masclista a més de garantir un espai de primera acollida per a aquestes dones, que compti amb un suport professional per començar a caminar lluny de l’agressor.

A més, la CUP aposta per generar recursos i una xarxa pública que garanteixi l’exercici del dret a un avortament lliure i gratuït, de manera universal i equitativa “No permetrem que ens treguin cap dret guanyat i un ajuntament que es fa dir feminista n’ha de ser garant”.

D’altra banda, assenyalen la necessitat d’abordar globalment les violències patriarcals i masclistes, amb polítiques específiques de prevenció, detecció, atenció i de recuperació, així com de garantia dels drets de les dones i del col·lectiu LGBTI. “Cal treballar per la prevenció, quedar-se en la denúncia no només no transforma ni erradica el patriarcat, sinó que relega a les dones a una posició de víctima sense agència”. De l’altre, d’incorporar el concepte de feminicidi i donar veu a qualsevol assassinat comès per violència masclista. “Incloure dins els assassinats per violència de gènere aquells que siguin fruit d’una violació, els perpetrats per un altre familiar o conegut, els que es donen contra les prostitutes, els d’infants que són víctimes de les relacions familiars de dominació i aquells que es donen en l’àmbit comunitari és necessari. Cal dir les coses pel seu nom”.

Amb tot, la CUP insta a l’Ajuntament a fugir del feminisme liberal “que només proposa reformes dins del mateix sistema com a fórmula per posar fi a la desigualtat a través d’apostes individuals i meritocràtiques que sovint van orientades a beneficiar les dones ja per si privilegiades” i fer una aposta transversal i demana al govern local que es comprometi i assumeixi tots els dotze punts de la moció presentada per la CUP. “Estem disposades a anar-los treballant i especificant al llarg de la legislatura i animem a treballar-les amb les organitzacions feministes de la ciutat”.