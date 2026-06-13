Una seixantena de municipis comparteixen estratègies per reforçar l'ús del català a la 3a Trobada de la Xarxa ImpliCAT

Una seixantena de representants municipals d'arreu de Catalunya han participat aquest divendres a Barcelona en la 3a Trobada de municipis actius pel català de la Xarxa ImpliCAT, organitzada per Plataforma per la Llengua. La jornada ha servit per fer balanç de les polítiques lingüístiques impulsades pels ajuntaments durant els darrers anys i per compartir experiències d'èxit en la promoció de l'ús social del català.
Durant la trobada, Plataforma per la Llengua ha destacat que en els darrers tres anys ha acompanyat més de 70 ajuntaments en la creació de regidories de llengua, plans municipals i espais de participació lingüística. La vicepresidenta de l'entitat, Mireia Plana, ha defensat el paper clau dels consistoris per garantir la presència del català en la vida quotidiana.
La jornada ha comptat amb la participació del conseller de Política Lingüística, F. Xavier Vila, que ha reivindicat la importància dels ajuntaments per desplegar polítiques lingüístiques arreu del territori. Segons Vila, la descentralització d'aquestes polítiques les fa més sòlides i resistents davant possibles atacs.
Entre les experiències presentades hi ha la Casa de la Creació Digital de Barcelona, destinada a impulsar continguts digitals en català; el Pla Local de Llengua de Cardedeu, elaborat amb participació ciutadana; la Fira del Llibre Infantil i Juvenil en Català de Manresa; les auditories lingüístiques als comerços d'Olot, que han elevat el compliment de la normativa lingüística fins al 96,1%; i la Lliga per la Llengua de Vic, una iniciativa per fomentar l'ús social del català entre la ciutadania i els treballadors municipals.
La trobada també ha posat l'accent en la necessitat d'avaluar les polítiques públiques per mesurar-ne l'eficàcia. Representants de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) han defensat la incorporació d'indicadors específics per valorar l'impacte real de les actuacions lingüístiques impulsades pels ajuntaments.
En la cloenda, Plataforma per la Llengua ha reivindicat la necessitat que la política lingüística esdevingui un element transversal de l'acció municipal i ha remarcat que la defensa i promoció del català depèn, en primer lloc, d'una clara voluntat política. La jornada ha servit per consolidar la Xarxa ImpliCAT com un espai de cooperació entre municipis compromesos amb la llengua catalana.