Som Poble reclama una consulta popular sobre el projecte d?un aparcament a Sant Martí Vell

El grup municipal Som Poble ha criticat la decisió del govern de Sant Martí Vell de convocar un ple extraordinari per aprovar inicialment una expropiació forçosa vinculada a la construcció d’un aparcament previst al POUM de 2011. La sessió es va celebrar ahir a les nou del matí i va servir per iniciar la tramitació d’una actuació urbanística que l’oposició considera innecessària.
Durant el ple, el portaveu de Som Poble va denunciar la manca de transparència i la insuficient justificació de la convocatòria urgent. Segons la formació, cap dels governs municipals que s’han succeït durant els darrers setze anys havia considerat prioritari executar aquesta actuació, fet que, al seu parer, demostra que no respon a una necessitat real del municipi.
Som Poble sosté que el projecte beneficiaria principalment un negoci privat situat al costat de l’espai previst per a l’aparcament i considera que el govern ha optat per una tramitació accelerada que dificulta l’accés de la ciutadania a la informació de l’expedient.
Per aquest motiu, la formació va votar en contra de l’aprovació inicial de l’expropiació i va reclamar la convocatòria d’una consulta popular perquè siguin els veïns i veïnes qui decideixin sobre una actuació que podria comportar una inversió d’uns 200.000 euros.
Davant la negativa del govern municipal a impulsar aquesta consulta, Som Poble ha anunciat l’organització d’una xerrada informativa oberta a la ciutadania i una recollida de signatures amb l’objectiu d’aturar el projecte i obrir un debat sobre les necessitats reals del municipi.