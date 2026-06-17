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Plataformes dusuaris denuncien que el Govern «no entén la realitat ni la magnitud del problema» de Rodalies

Xarxa Viària:
Plataformes dusuaris denuncien que el Govern «no entén la realitat ni la magnitud del problema» de Rodalies

Sis mesos després de l’accident de Gelida, asseguren que persisteixen els retards, les incidències i la manca d’informació fiable per als viatgers.

17/06/2026 Drets i Llibertats

Les deu plataformes d’usuaris de trens de Catalunya han carregat contra la gestió de la crisi de Rodalies i han acusat el Govern de «no entendre la realitat ni la magnitud del problema» que pateixen diàriament milers de viatgers. En un comunicat conjunt, denuncien que les reunions setmanals que mantenen amb el Departament de Territori des de l’accident mortal de Gelida, el passat 20 de gener, han perdut utilitat i efectivitat.

Les entitats consideren que la interlocució amb el Govern s’ha «degradat fortament» amb el pas dels mesos. Segons expliquen, les trobades pateixen constants canvis d’horari, retards i absències dels responsables convocats, fet que dificulta avançar en la resolució dels problemes que afecten la xarxa ferroviària.

Les plataformes també lamenten que molts dels anuncis i compromisos presentats pel Govern no s’hagin traduït en millores perceptibles per als usuaris. En aquest sentit, denuncien que continuen les incidències, els retards i la manca d’informació fiable sobre les afectacions del servei i les alternatives de transport disponibles.

Els col·lectius recorden que la situació actual és conseqüència de dècades de desinversió i manca de planificació, però consideren que l’executiu català podria aprofitar millor les reunions de seguiment per diagnosticar les mancances i impulsar solucions concretes. Per això reclamen una interlocució més directa amb responsables tècnics capacitats per abordar cada problemàtica.

Finalment, les plataformes exigeixen reformular el model de reunions, reduir-ne la freqüència si cal, garantir el compliment dels horaris i assegurar una comunicació més efectiva entre l’administració i els usuaris.

El comunicat està signat per:

Dignitat a les Vies,

Salvem l’R2 Nord,

Perquè no ens Fotin el Tren,

Trens Dignes Ebre-Priorat,

l’R8 Existeix,

Propera parada: Valls,

Defensem el Tren de l’Empordà,

la Plataforma d’Usuaris i Usuàries del Transport Públic del Baix Llobregat,

Usuaris Avant Catalunya Proximitat

l’Associació per a la Promoció del Transport Públic.

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