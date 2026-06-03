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Personalitats del món de la cultura donen suport a la campanya contra el fons voltor NAD

Habitatge
Personalitats del món de la cultura donen suport a la campanya contra el fons voltor NAD

Isabel Coixet, David Verdaguer, Maria Rodríguez, Ana Polo o el grup Fades se sumen a un manifest que reclama la renovació dels contractes de lloguer i denuncia l'assetjament immobiliari als edificis propietat de New Amsterdam Developers.

03/06/2026 Drets i Llibertats
Diverses personalitats del món de la cultura, entre les quals la cineasta Isabel Coixet, l'actor David Verdaguer, l'actriu Maria Rodríguez, la comunicadora Ana Polo, el creador de continguts Wismichu i el grup Fades, han signat un manifest impulsat pel Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya contra les pràctiques del fons d'inversió New Amsterdam Developers (NAD), propietari d'almenys onze edificis a Barcelona.

El manifest reclama la renovació de tots els contractes d'arrendament als immobles afectats, el cessament de l'assetjament immobiliari i la fi del coliving com a model de negoci vinculat a l'habitatge. La iniciativa també ha rebut el suport de desenes d'entitats veïnals, casals, esplais, col·lectius de l'Eixample, sindicats d'habitatge i organitzacions vinculades al cooperativisme i l'arquitectura.

Segons denuncia el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, el fons NAD ha impulsat una estratègia de pressió sobre els inquilins de diversos edificis de la ciutat, entre els quals el Bloc Papallona i el Bloc Sant Agustí. L'organització assegura que els veïns han patit amenaces, desnonaments i diverses formes de pressió per abandonar els seus habitatges.

El sindicat també denuncia que les obres de transformació d'alguns pisos en espais de coliving haurien afectat elements patrimonials del Bloc Papallona, catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) per l'Ajuntament de Barcelona. Segons l'entitat, un informe elaborat per una experta acreditaria danys en elements decoratius protegits de l'edifici.

La campanya arriba en un moment de forta tensió entre la propietat i els veïns. En les darreres setmanes s'han produït diversos intents de desnonament, entre els quals el de l'Olalla, executat fa dues setmanes, així com altres procediments que han estat aturats gràcies a la mobilització veïnal i sindical.

El Sindicat d'Habitatge Socialista acusa tant l'Ajuntament de Barcelona com la Generalitat d'haver facilitat l'entrada de fons d'inversió en el mercat residencial i considera que les administracions no han actuat amb prou contundència per protegir els inquilins afectats.

Els impulsors del manifest defensen que la solució passa per garantir la renovació dels contractes de lloguer de totes les famílies afectades. Al mateix temps, reivindiquen mesures més ambicioses per limitar l'activitat dels grans tenidors i evitar que l'habitatge continuï sent objecte d'especulació financera.

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