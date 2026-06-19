Ordino serà la parròquia amfitriona de la Flama del Canigó a Andorra

Ordino es convertirà enguany en la parròquia amfitriona de la Flama del Canigó a Andorra. La recepció de la flama tindrà lloc el pròxim 23 de juny i formarà part dels actes vinculats a una de les tradicions més emblemàtiques de la cultura popular catalana.
La matinada del 22 al 23 de juny, la Flama del Canigó es renova al cim del Canigó, entre les comarques del Vallespir i el Conflent. Des d'aquest punt simbòlic, centenars de voluntaris la distribueixen seguint diverses rutes per fer-la arribar a pobles i ciutats d'arreu dels Països Catalans amb motiu de la revetlla de Sant Joan.
Segons ha explicat la consellera de comunicació i sistemes d'informació, participació ciutadana i associacionisme d'Ordino, Meritxell Rabadà, la flama arribarà al Comú d'Ordino el pròxim 23 de juny a les dotze del migdia.
Posteriorment, serà traslladada fins a Andorra la Vella pels joves de la Comissió de Festes d'Ordino, que tindran un paper destacat en aquesta celebració. Tot i que els detalls del programa es donaran a conèixer més endavant, Rabadà ha assenyalat que la recepció de la flama vol reforçar tant el vincle de la parròquia amb les tradicions de foc com la participació del jovent en la vida cultural i associativa.
La Flama del Canigó s'ha consolidat al llarg dels anys com un símbol de continuïtat cultural, lingüística i de germanor entre els territoris de parla catalana. La seva arribada a Andorra forma part d'una tradició compartida que uneix anualment milers de persones al voltant d'un mateix símbol.
Amb l'acollida de la Flama del Canigó, Ordino esdevindrà enguany un dels punts de referència d'aquesta celebració nacional que, coincidint amb la nit de Sant Joan, torna a connectar els diferents territoris de la comunitat lingüística catalana a través del foc i de la cultura popular.