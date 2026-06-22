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Mollet acull una nova presentació: "El mite del bilingüisme i altres textos per a descolonitzar la ment"

Jordi Martí Monllau participarà en un col·loqui sobre llengua, identitat i subordinació lingüística al Casal Cultural
Mollet acull una nova presentació: "El mite del bilingüisme i altres textos per a descolonitzar la ment"

Jordi Martí Monllau participarà en un col·loqui sobre llengua, identitat i subordinació lingüística al Casal Cultural

22/06/2026 Llengua

El Casal Cultural de Mollet del Vallès acollirà aquest dilluns 22 de juny, a les 19 hores, una nova presentació del llibre El mite del bilingüisme i altres textos per a descolonitzar la ment, obra del filòsof, sociolingüista i activista Jordi Martí Monllau.

L'acte comptarà amb la participació de l'autor, que exposarà les principals tesis del llibre i participarà en un col·loqui amb els assistents sobre la situació actual de la llengua catalana, els efectes de la subordinació lingüística i els reptes de futur per al català.

Publicat per Edicions del 1979, el llibre qüestiona algunes de les idees més esteses sobre el bilingüisme i planteja una reflexió sobre la relació entre llengua, identitat nacional i poder polític. Martí Monllau defensa la necessitat de recuperar una mirada crítica sobre els processos de substitució lingüística i les conseqüències culturals de la dominació política.

La presentació ha estat organitzada pel Consell de la República Catalana del Baix Vallès i Plataforma per la Llengua, amb la col·laboració del Casal de Mollet.

L'acte s'emmarca en el cicle de presentacions que l'autor està realitzant arreu del país per donar a conèixer una obra que ha generat debat en els àmbits de la sociolingüística, la defensa de la llengua i el pensament polític català.

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