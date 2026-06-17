MÉS per Palma exigeix explicacions urgents al batle davant unes imatges de violència policial contra persones migrants

MÉS per Palma ha exigit avui al batle de Palma, Jaime Martínez, que comparegui públicament per donar explicacions immediates, després de la difusió d'un vídeo enregistrat a Palma en què s'observa una actuació de la Policia Local contra un grup de persones migrants. Les imatges mostren una intervenció d’una gran contundència i violència que genera una profunda preocupació i que planteja seriosos interrogants tant sobre els criteris d'actuació policial com sobre la responsabilitat política de l'equip de govern.
El batle ha de donar explicacions
MÉS per Palma reclama una investigació immediata dels fets, la compareixença pública del batle i dels responsables de Seguretat Ciutadana, i la màxima transparència sobre les circumstàncies de la intervenció i sobre les instruccions que s'estan aplicant dins el cos policial. La portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha afirmat que “Martínez no pot mirar cap a una altra banda. Quan es produeixen actuacions que generen una alarma social tan evident, el batle té l'obligació de donar la cara i d’explicar què ha passat. I ha d’assumir les responsabilitats que se'n derivin”.
Un ús de la violència que genera alarma social
El vídeo difòs mostra una intervenció policial d’una contundència que sembla clarament desproporcionada. Per a MÉS per Palma, la situació que provoca aquesta actuació no és incompatible amb els principis de proporcionalitat, necessitat i respecte cap als drets humans que han de guiar qualsevol acció dels cossos de seguretat en una societat democràtica.
“Les imatges són extraordinàriament preocupants. El que mostren no transmet una actuació orientada a garantir la seguretat o la convivència, sinó una intervenció marcada per una violència que resulta difícil de justificar i que exigeix explicacions immediates”, ha manifestat Truyol.
La portaveu ha afirmat que “cada vegada és més evident que el govern municipal està assumint marcs polítics que consideren les persones migrants i altres col·lectius vulnerables com a problemes d'ordre públic. Aquesta és una deriva molt greu que erosiona la convivència i alimenta la discriminació”.
Un model de criminalitza els més vulnerables
MÉS per Palma considera que aquests fets no es poden analitzar com un fet aïllat, sinó que formen part d'un forma de fer política del govern PP-Vox que respon als problemes socials amb repressió, persecució i estigmatització en lloc de fer-ho garantint drets.
“Estam assistint a la persecució de persones que no poden accedir a un habitatge davant un mercat completament desbocat. Ho hem vist a l'antiga presó, ho hem vist amb els caravanistes i ara ho tornam a veure amb persones migrants. En lloc de combatre l'exclusió social o els problemes d'habitatge, el PP, en lloc de garantir drets per a tothom, persegueix els qui menys tenen”, ha conclòs Truyol.
MÉS per Palma exigeix que s'aclareixin tots els fets, que es depurin les responsabilitats que se'n derivin i que l'Ajuntament garanteixi que totes les actuacions policials es desenvolupen amb ple respecte cap als drets humans, la dignitat de les persones i els principis democràtics que han de regir qualsevol institució pública.