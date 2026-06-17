Més de 150 personalitats i una quarantena dentitats donen suport a la ILP per complementar les pensions més baixes a les Illes Balears

La ILP planteja que el Govern de les Illes Balears estableixi un complement de caràcter social adreçat a les persones majors de 60 anys i a les persones amb incapacitat permanent absoluta que percebin pensions inferiors a l’SMI i no disposin d’altres ingressos suficients.
Segons la Coordinadora, la iniciativa respon a la situació de vulnerabilitat que viuen milers de pensionistes de les Illes, especialment dones, que han d’afrontar un cost de vida cada vegada més elevat amb ingressos insuficients. L’objectiu és reduir les desigualtats socials i contribuir a disminuir la bretxa de gènere existent en el sistema de pensions.
El manifest ha rebut el suport de 151 persones vinculades als àmbits social, cultural, acadèmic i professional. Entre les adhesions destaquen les escriptores Antònia Vicens i Maria Antònia Perelló, l’escriptor Sebastià Alzamora, el cineasta Lluís Ortas, el president de l’Obra Cultural Balear, Antoni Llabrés, així com activistes, juristes, representants del món universitari i càrrecs públics de diverses sensibilitats.
També s’hi han adherit més de quaranta entitats, entre les quals hi ha el GOB Mallorca, la PAH Mallorca, la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, EAPN Illes Balears, Kellys Unión Baleares, Jubilats per Mallorca, ATTAC Mallorca, CGT Illes Balears, CNT Mallorca, USO Illes Balears, el Lobby de Dones de Mallorca, el Moviment Feminista de Mallorca i Terraferida.
El portaveu de la Coordinadora, Pep Juárez, ha destacat que el suport rebut demostra que la reivindicació «va molt més enllà del moviment pensionista» i ha defensat que garantir una vida digna a la gent gran és una qüestió de justícia social. Per la seva banda, Maribel Alcázar ha fet una crida a continuar recollint signatures perquè el Parlament de les Illes Balears debati la proposta i ha animat la ciutadania a sumar-se a una iniciativa que defensa els drets socials i el benestar de les persones pensionistes.
La recollida de signatures continua activa arreu de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i la Coordinadora fa una crida a totes les persones majors de 16 anys empadronades a les Illes Balears a participar en aquest procés.