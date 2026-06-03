Les principals entitats sobiranistes criden a rebre el papa Lleó XIV amb estelades a la Sagrada Família

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, el Consell de la República i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) han fet una crida conjunta a la ciutadania perquè rebi el papa Lleó XIV amb estelades durant la seva visita a Barcelona.
Les entitats han convocat la ciutadania el pròxim 10 de juny a les sis de la tarda als voltants de la Sagrada Família, coincidint amb els actes vinculats a la visita del pontífex. Els punts concrets de la convocatòria es donaran a conèixer pròximament.
Segons les organitzacions convocants, la mobilització vol aprofitar la projecció internacional de la visita papal per mostrar al món l'anhel de llibertat de Catalunya, defensar la llengua i la cultura catalanes i denunciar el que consideren un intent d'espanyolització de la figura d'Antoni Gaudí.
Les entitats recorden que l'arquitecte de la Sagrada Família va mantenir un compromís ferm amb la llengua i la cultura catalanes i subratllen que la seva projecció universal no es pot desvincular de les seves arrels nacionals. En aquest sentit, reivindiquen el seu llegat coincidint amb els actes del centenari de la seva mort i amb la benedicció de la torre de Jesús del temple barceloní.
La convocatòria arriba després que l'arquebisbat de Barcelona rebutgés la petició formulada per l'ANC i Òmnium Cultural, amb el suport de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, perquè la senyera fos present a la Basílica de la Sagrada Família durant la visita papal.
En una carta adreçada al cardenal Joan Josep Omella, els presidents de l'ANC i Òmnium, Josep Vila i Xavier Antich, havien defensat la conveniència de visualitzar la vinculació històrica, cultural i nacional entre Catalunya, Antoni Gaudí i la Sagrada Família. La petició va ser denegada per l'arquebisbat al·legant el protocol habitual i el caràcter litúrgic i commemoratiu de l'acte.
Les entitats lamenten aquesta negativa, que consideren un intent de desvincular la relació entre Gaudí, la Sagrada Família i la realitat nacional catalana. Així mateix, recorden que la llengua pròpia de Catalunya és el català i reclamen al Vaticà i a la Conferència Episcopal Espanyola que tinguin en consideració aquesta realitat cultural i nacional durant la visita de Lleó XIV.
La mobilització s'emmarca en les diverses iniciatives impulsades les darreres setmanes per reclamar una presència plena del català i un reconeixement explícit de la identitat nacional catalana en els actes vinculats a la visita papal i a la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí.