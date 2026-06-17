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La Plataforma contra lampliació de laeroport de Palma denuncia al Congrés espanyol els plans dexpansió aeroportuària

Aeroport Palma
La Plataforma contra lampliació de laeroport de Palma denuncia al Congrés espanyol els plans dexpansió aeroportuària

La Plataforma contra l’ampliació de l’aeroport de Palma ha denunciat al Congrés espanyol dels Diputats els projectes d’expansió aeroportuària previstos a les Illes Balears, alertant del seu impacte ambiental i territorial i del foment d’un model basat en el creixement continu del turisme.

17/06/2026 Drets i Llibertats
La denúncia s’ha fet en el marc d’una jornada celebrada a la Sala Ernest Lluch del Congrés espanyol dels Diputats, organitzada per Ecologistes en Acció i Zeroport, que ha reunit experts, entitats socials i representants polítics per debatre sobre els efectes de les ampliacions aeroportuàries i la seva compatibilitat amb la transició ecològica i la mobilitat sostenible.

Durant l’acte, la Plataforma ha criticat les inversions previstes en el Document de Regulació Aeroportuària (DORA) 2027-2031, que contempla destinar més de 1.000 milions d’euros als aeroports de les Illes Balears amb l’objectiu d’augmentar-ne la capacitat operativa i el trànsit aeri.

Segons les previsions exposades, l’aeroport de Palma passaria dels 33,1 milions de passatgers actuals als 36 milions l’any 2031, fet que representaria un increment del 6,5%. La Plataforma considera que aquestes actuacions agreujaran els efectes de la massificació turística i reclama un canvi de model que prioritzi la sostenibilitat ambiental i la qualitat de vida de la població resident.

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