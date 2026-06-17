Durant l’acte, la Plataforma ha criticat les inversions previstes en el Document de Regulació Aeroportuària (DORA) 2027-2031, que contempla destinar més de 1.000 milions d’euros als aeroports de les Illes Balears amb l’objectiu d’augmentar-ne la capacitat operativa i el trànsit aeri.
Segons les previsions exposades, l’aeroport de Palma passaria dels 33,1 milions de passatgers actuals als 36 milions l’any 2031, fet que representaria un increment del 6,5%. La Plataforma considera que aquestes actuacions agreujaran els efectes de la massificació turística i reclama un canvi de model que prioritzi la sostenibilitat ambiental i la qualitat de vida de la població resident.