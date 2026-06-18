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La PAH Mallorca convoca una concentració contra els desnonaments i la "neteja social" a Palma

Habitatge
La PAH Mallorca convoca una concentració contra els desnonaments i la "neteja social" a Palma

La mobilització tindrà lloc aquest diumenge a la plaça d'Espanya per denunciar l'emergència habitacional i exigir alternatives reals per a les persones afectades pels desnonaments.

18/06/2026 Drets i Llibertats
La PAH Mallorca convoca una concentració contra els desnonaments i la "neteja social" a Palma La PAH Mallorca convoca una concentració contra els desnonaments i la "neteja social" a Palma

La Plataforma d'Afectades per la Hipoteca (PAH) de Mallorca ha convocat una concentració aquest diumenge 21 de juny a les 12 del migdia a la plaça d'Espanya de Palma sota el lema «L'habitatge ens costa la vida». La protesta s'emmarca en les mobilitzacions pel dret a l'habitatge que s'estan desenvolupant arreu de l'estat espanyol i vol denunciar la situació d'emergència habitacional que viu l'arxipèlag.

L'entitat acusa les institucions de les Illes de facilitar desnonaments sense oferir alternatives habitacionals estables i posa com a exemple el desallotjament de l'antiga presó de Palma, que va afectar unes 250 persones. També denuncia la situació de les famílies que viuen a Son Bordoy, un assentament existent des de fa gairebé tres dècades i que podria veure's afectat per un projecte urbanístic.

La PAH considera que aquestes actuacions formen part d'una estratègia de "neteja social" i reclama l'aturada immediata de tots els desnonaments sense alternativa habitacional, el respecte als habitatges de Son Bordoy i l'aplicació efectiva de la legislació balear en matèria d'habitatge.

La convocatòria compta amb el suport de diverses entitats socials, veïnals, ecologistes i sindicals de Mallorca, que fan una crida a la ciutadania a mobilitzar-se en defensa del dret a un habitatge digne.

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