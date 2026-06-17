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La CUP reclama impulsar el tren-tram i reformar el model de concessions dels busos interurbans

Mobililitat
La CUP reclama impulsar el tren-tram i reformar el model de concessions dels busos interurbans

La CUP-Som Poble ha presentat una moció al ple de la Diputació de Girona per promoure la mobilitat sostenible, amb propostes per ampliar el projecte del tren-tram de les comarques gironines i per avançar cap a un nou model de gestió del transport públic per carretera.

17/06/2026 Drets i Llibertats

La formació ha defensat al ple de la institució una moció centrada en la millora del transport públic i la mobilitat sostenible. La proposta plantejava reforçar el projecte de tren-tram entre Girona i Banyoles, així com impulsar canvis en el model de concessions dels serveis de bus interurbà.

Pel que fa al tren-tram, la CUP reclamava incorporar un ramal fins al futur campus Josep Trueta i el municipi de Salt, una proposta que ja ha estat aprovada recentment pel ple de Salt. La moció també apostava per desenvolupar nous estudis de viabilitat per ampliar la xarxa ferroviària, en línia amb les reivindicacions de l'Associació per al Desenvolupament del Ferrocarril i el Transport Públic a les Comarques Gironines.

El diputat de la CUP Jordi Casas va defensar la necessitat de concentrar esforços per fer realitat aquest projecte estratègic. Segons va afirmar, «cal centrar tots els esforços per millorar el projecte i que sigui una realitat al més aviat possible», i va destacar que podria esdevenir «el primer tren-tram de molts» al país.

La moció també incloïa mesures per reformar el sistema de concessions dels busos interurbans. En aquest sentit, la CUP proposava treballar perquè l'any 2034 no calgui una nova pròrroga de les concessions actuals i es disposi d'un marc legal estable i adaptat a les necessitats del servei públic. Aquesta proposta, però, va ser rebutjada per la resta de grups polítics.

Segons la CUP, Junts, ERC i PSC van justificar la seva oposició argumentant la necessitat de protegir les empreses concessionàries locals. Jordi Casas va lamentar aquesta posició i va acusar els grups de govern de «prioritzar els interessos privats davant els de la ciutadania», tot recordant que moltes de les concessions actuals tenen l'origen en l'etapa franquista i que es mantenen prorrogades des de l'any 2003. A parer seu, s'ha perdut una oportunitat per modernitzar i millorar el servei de transport públic a les comarques gironines.

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