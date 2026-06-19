La Bressola i Rosa Sensat promouen una jornada de reflexió sobre l'escola en català

L'Associació de Mestres Rosa Sensat, el Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, La Bressola i els Amics de La Bressola han organitzat la jornada «Viure en català a l'escola. La Bressola en diàleg amb les escoles de la Catalunya del Sud», que tindrà lloc el pròxim 7 de juliol a Santa Coloma de Gramenet en el marc de la 61a Escola d'Estiu de Rosa Sensat.
La trobada vol esdevenir un espai de diàleg i intercanvi entre mestres de La Bressola i professionals de centres educatius de la Catalunya del Sud per reflexionar col·lectivament sobre els reptes actuals de l'ensenyament en català i de la immersió lingüística.
La jornada està adreçada a mestres, professorat d'institut, formadors de català i totes aquelles persones interessades a situar la llengua catalana al centre dels projectes educatius i pedagògics. Els organitzadors destaquen que la iniciativa pretén afavorir l'intercanvi d'experiències i estratègies entre professionals que treballen en contextos sociolingüístics diferents però amb reptes compartits.
L'activitat es desenvoluparà a La Ciba, a Santa Coloma de Gramenet, i inclourà un dinar gratuït a peu dret per a les persones assistents amb l'objectiu de fomentar un espai de trobada informal i de debat entre els participants.
La jornada forma part dels actes de l'Any Bressola, la commemoració dels cinquanta anys de la xarxa d'escoles associatives de Catalunya Nord que desenvolupen el seu projecte educatiu íntegrament en català.
Dades de la jornada
Data: 7 de juliol de 2026
Lloc: La Ciba (Passeig de Llorenç Serra, 64), Santa Coloma de Gramenet
Preu: 10 euros
Dinar: gratuït per a les persones inscrites
Organitzen: Amics de La Bressola, Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i Associació de Mestres Rosa Sensat. Més informació i inscripció a través d’aquest lligam
Paral·lelament, l'Any Bressola impulsa diverses accions de difusió del seu model pedagògic arreu dels territoris de parla catalana. Entre aquestes iniciatives destaca el seminari «Eines i estratègies immersives a La Bressola», adreçat a l'alumnat dels estudis de magisteri de les universitats catalanes.
A través d'aquestes sessions, mestres de La Bressola expliquen les bases del model d'immersió lingüística desenvolupat a Catalunya Nord i comparteixen experiències i recursos pedagògics amb els futurs docents. Els seminaris s'estan duent a terme en diverses universitats dels Països Catalans i continuaran al llarg de tot el 2026 dins la programació de l'Any Bressola.
Els organitzadors consideren que aquestes activitats contribueixen a reforçar els vincles entre els diferents sistemes educatius dels territoris de parla catalana i a compartir eines per afrontar els reptes de la transmissió i l'ús social de la llengua catalana a l'escola.