LOCB impulsa una nova campanya per fomentar lelecció del català en la matriculació escolar

L’Obra Cultural Balear (OCB) ha iniciat, per segon any consecutiu, una campanya informativa adreçada a les famílies i als equips directius dels centres educatius amb l’objectiu de promoure l’elecció del català com a llengua de primer ensenyament. La iniciativa arriba en el marc del procés de matriculació per al curs 2026-2027.
Sota el lema «Tria català», l’entitat defensa un model educatiu que considera clau per garantir la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la integració lingüística dels infants. L’OCB subratlla que els primers anys d’escolarització són una etapa determinant tant per a l’aprenentatge de la llengua com per a la construcció de la identitat lingüística i cultural.
Segons l’entitat, optar pel català des del primer moment de l’escolarització permet consolidar-ne l’ús oral de manera funcional i efectiva, independentment de la llengua familiar o d’origen dels alumnes. Aquesta base lingüística facilita posteriorment l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura en català en les etapes educatives següents.
L’OCB també ha volgut reconèixer la tasca dels docents i dels centres educatius que han contribuït a consolidar aquest model al llarg dels anys. En aquest sentit, considera que la professionalitat i el compromís de la comunitat educativa han estat determinants perquè milers d’alumnes hagin pogut adquirir una competència plena en català.
Per reforçar la campanya, l’entitat ha elaborat material informatiu en diversos idiomes i formats que ha distribuït als centres educatius de les Illes Balears perquè el facin arribar a les famílies dels infants nascuts l’any 2023 que enguany iniciaran la seva escolarització.
Les dades del curs 2025-2026 avalen aquesta aposta: més del 80% de les famílies de les Illes Balears varen escollir el català com a llengua de primer ensenyament. A Mallorca, aquest percentatge es va situar en el 82,78%, una xifra que l’OCB considera una mostra del suport social al model educatiu en català.