LAvalot dedicarà la seva segona edició a denunciar la repressió contra militants dArran

El col·lectiu Reducte Hortenc i l'organització juvenil Arran presentaran aquest dissabte 20 de juny la segona edició de L'Avalot, una jornada combativa i antirepressiva que se celebrarà el proper 4 de setembre dins la Festa Major d'Horta.
L'Avalot es defineix com un espai que vol unir cultura, música i compromís polític, combinant l'escena alternativa i els ritmes jamaicans amb la denúncia de la repressió política. Enguany, la jornada posarà el focus en el cas de sis militants d'Arran investigades per presumptes delictes de grup criminal, assetjament i danys.
Segons les organitzacions convocants, la causa s'emmarca en la campanya "ACABem amb els infiltrats" i està relacionada amb les mobilitzacions de denúncia de les infiltracions policials destapades l'any 2022 en diversos moviments socials dels Països Catalans i de l'Estat espanyol. Arran denuncia que, mentre aquestes infiltracions no han tingut conseqüències polítiques ni judicials, les persones que les van denunciar són ara objecte d'investigació.
Reducte Hortenc i Arran consideren que es tracta d'un nou episodi de criminalització de la protesta i de l'organització juvenil i reivindiquen la necessitat de continuar construint espais de solidaritat, resistència i denúncia de la repressió política.
La presentació pública tindrà lloc aquest dissabte a les 17 hores a la plaça Eivissa de Barcelona, on també es donaran a conèixer els grups que participaran en la nit de l'Avalot del 4 de setembre.