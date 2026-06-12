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Guanyem Girona reivindica ser la garantia per blindar drets davant el retrocés i lauge de lextrema dreta

LLUITA INSTITUCIONAL
Guanyem Girona reivindica ser la garantia per blindar drets davant el retrocés i lauge de lextrema dreta

L’acte s’ha emmarcat dins el cicle “Millorem la vida” i ha reivindicat el paper dels municipis per protegir drets i reforçar la cohesió social

Guanyem ha posat en valor iniciatives impulsades des del govern com la Casa per la No Discriminació i el desplegament del SIAD als barris.

12/06/2026 Política

Guanyem Girona ha celebrat aquest dijous un nou acte del cicle “Millorem la vida”, sota el títol “més drets per a tothom”, per reivindicar el paper dels ajuntaments davant els reptes socials actuals i en defensa de les institucions públiques com una eina per blindar drets davant el retrocés i l’auge de l’extrema dreta.

L’acte ha comptat amb la participació de Laura Pérez, extinenta d’alcaldia de drets socials, justícia global, feminismes i LGTBI per Barcelona en Comú; Pat Sillah, regidora de la CUP a Arenys de Mar; i Amy Sabaly, regidora d’Igualtat i Justícia Social i Cooperació de l’Ajuntament de Girona per Guanyem Girona.

Durant l’acte s’han compartit experiències municipals vinculades a les cures, la garantia de drets i la lluita contra les discriminacions, i s’ha reflexionat sobre les potencialitats i també els límits dels municipis per transformar la vida de la gent.

Des de Girona, Amy Sabaly ha situat alguns dels principals reptes socials de la ciutat, com les diferents desigualtats socials, el sensellarisme o les dificultats d’accés a l’habitatge assequible, i ha defensat que els ajuntaments han de tenir un paper actiu per construir ciutats més cohesionades.

«Davant els discursos d’odi i el retrocés de drets, els ajuntaments no podem ser neutrals: hem de ser una garantia per protegir drets, generar oportunitats i construir una ciutat on tothom hi pugui viure amb dignitat», ha defensat Sabaly.

Durant el debat, Guanyem ha reivindicat que des del govern municipal s’han impulsat polítiques concretes per ampliar drets i acostar-los a la ciutadania. Entre aquestes, la Casa per la No Discriminació, que ha de convertir-se en un espai de referència per combatre discriminacions i garantir drets; el desplegament del SIAD als barris a través dels centres cívics i la campanya “Són senyals” per prevenir les violències.

La formació també ha posat en valor haver contribuït a donar més veu i més presència institucional a col·lectius i pobles històricament.

«Blindar drets també és acostar-los a la gent: desplegar serveis als barris, combatre discriminacions i donar veu a col·lectius que històricament han quedat fora de les institucions», ha destacat la regidora Sabaly durant l’acte.

Amb aquest nou acte del cicle “Millorem la vida”, la formació reafirma la seva aposta per un municipalisme que posi les persones al centre i faci de les institucions una garantia de drets.

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